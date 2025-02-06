Федорищев рассказал об угрозах из-за расследования коррупции в футболе

«Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но самое главное — понимать, что это только начало, я уверен, что мы все будем, как болельщики футбола, радоваться тому, что происходят позитивные изменения. Я уверен, я вам больше скажу, я знаю, что так будет», — приводит слова Федорищева «Комсомольская правда».