Интервенция в РПЛ. Почему клубы ставят не на Зориных, а на Иличей. Колонка Казакова

Может быть, есть мнение, что наши команды совсем скоро вернут в турниры УЕФА и ФИФА и поэтому легионеры в таком количестве нужны. Может быть, есть задача выиграть чемпионат во что бы то ни стало именно сейчас. И ради ее решения вкладываются в трансферы и зарплаты новичков в таких объемах. Может быть, не потерял в прочности тезис, что наши заведомо слабее конкурентов из той же Южной Америки. В конце концов, это вопрос клубов — их бюджеты, их ответственность, их выбор.