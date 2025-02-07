Интервенция в РПЛ. Почему клубы ставят не на Зориных, а на Иличей. Колонка Казакова

Мнение
Владимир Кузьмичев, плавно ставший главным спикером из числа российских футбольных агентов, сказал о потенциальном переходе Зиньковского в «Локомотив» следующее:
— Надо понимать, что это высокооплачиваемый футболист. И трансфер будет стоить не две копейки. И потом в «Локо» позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы. Антон же не самый универсальный игрок. Не способен действовать, скажем, в центре. Так что я особого смысла в этом приобретении не вижу.
Довод абсолютно разумный. Точнее, два в одном:
— у железнодорожников позиции, на которых может сыграть Зиньковский, укомплектованы;
— это действительно очень недешевый актив.
Так что слухи — это просто слухи. Не поспоришь.
Но это «Локомотив». Клуб, который живет экономно. И, возможно, в моменте не имеет сверхзадач — когда экономия, что называется, в радость. И это команда, которая лучше всех в РПЛ укомплектована россиянами, играющая ими вопреки общей тенденции среди лидеров.
Тенденции в условиях отстранения от еврокубков достаточно невеселой — когда в стартовых составах выходят трое наших или, скажем так, те, чье появление на поле регламентировано действующим лимитом на легионеров. Алип из сборной Казахстана в «Зените» или Сперцян из сборной Армении в «Краснодаре». А в центре внимания здесь, конечно, «Спартак».
На первом январском сборе красно-белые провели всего один контрольный матч. Против «Черноморца» привычный стартовый состав сыграл только 30 минут, но даже этого отрезка хватило для 3:0. «Спартак» оказался по-осеннему прекрасен, вопреки мнениям о такой ненужной для него зимней паузе. Чуть позже, в Абу-Даби, Деян Станкович и Ко подтвердили класс уже против «Краснодара». Стало понятно, какая у команды химия и какие амбиции на весеннюю часть сезона.
И прямо из ОАЭ новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао улетел на несколько дней в Испанию, чтобы финализировать новые сделки. Речь о топ-новичках из-за границы: сербе Иличе, тринидадце Гарсии и аргентинце Солари. И примерно 50 миллионов евро за них в сумме.
Три позиции в «Спартаке» сейчас российские: голкипер Максименко, правый защитник Денисов и опорник Умяров. Все остальные — за иностранцами. Трое уже отданы — трое сейчас стоят на вход, так что здесь вроде бы паритет.
Но ушли те, кто почти не играл. Причем бесплатно или даже с компенсацией за расторжение контракта — как Селихов. Взамен же берут тех, кто стоит дорого и выходить в стартовом составе должны априори. Но как, вместо кого?
В РПЛ остается 12 туров. Еще некоторое количество матчей в Кубке. Все это, мягко говоря, мало — если речь о таких амбициях и деньгах. И если все три трансфера на вход состоятся, то в «Спартаке» снова окажется 14 легионеров. И в «Зените» 14. В «Краснодаре» поменьше — 11. Те же 14 — в «Динамо». 12 — в ЦСКА.
Возможно, мы что-то не знаем — почему клубы РПЛ в большинстве своем хотят столько иностранцев. В ситуации, когда наш футбол находится в условиях международной изоляции.
Может быть, есть мнение, что наши команды совсем скоро вернут в турниры УЕФА и ФИФА и поэтому легионеры в таком количестве нужны. Может быть, есть задача выиграть чемпионат во что бы то ни стало именно сейчас. И ради ее решения вкладываются в трансферы и зарплаты новичков в таких объемах. Может быть, не потерял в прочности тезис, что наши заведомо слабее конкурентов из той же Южной Америки. В конце концов, это вопрос клубов — их бюджеты, их ответственность, их выбор.
Но вот интересен пример Зорина, которому нет пока места на поле в «Спартаке» — и он готов рискнуть на аренду в надежде вернуться потом в родную команду в ином статусе. Даниил вышел против «Краснодара» и сделал разницу, но он все равно должен уходить как минимум на полгода, чтобы постоянно играть.
Неизвестно, появился бы в нашем футболе Батраков, если «Локомотив» не столкнулся бы с последствиями немецкой экспансии, которые приходилось разгребать в условиях дефицита средств. В прежней модели клуба мы, думается, вряд ли узнали бы об Алексее — по крайней мере, так быстро.
Конкуренция — двигатель прогресса. И все ограничения — не на благо. Или все же не так? Если говорить о защите своих «товаров» по сравнению с иностранными. Когда речь о том, кто мы сегодня — только рынок или производство тоже?
Часто звучит мнение, что к Марцелу Личке много претензий из-за того, что сейчас в старте «Динамо» почти нет своих воспитанников. Но кадровая политика бело-голубых в последние год-два — это ведь не только тренер? Задачу взять золото или занять конкретное место никто не отменял. И нет никаких нарушений закона или регламента.
Но, если честно, в сегодняшнем дне 12−14 иностранцев в заявке — слишком большое число.
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