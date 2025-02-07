«Спартак» и «Зенит» бьют трансферные рекорды, «Краснодар» — молчит. Тактика Галицкого окажется выигрышной?

В российском футболе происходит что-то невероятное. «Спартак» и «Зенит» дружно идут на рекорд по тратам на трансферы за сезон. Ранее максимум красно-белых был 42,5 миллиона евро (здесь и далее — данные Transfermarkt) в сезоне-19/20. У «Зенита» — 95 миллионов в сезоне-17/18.
Сейчас у «Спартака» уже 28,4, и ожидается еще плюс примерно 50 за Илича, Солари и Гарсию. У «Зенита» уже 75,86 и тоже явно будет рекорд, поскольку ищут замену Клаудиньо — 22 миллиона прогнозировалось за Саласара, примерно такую же сумму называют за Жерсона. А ведь где-то на горизонте маячит еще и Уэсли, переход которого уже оценивается в 35 миллионов. В общем, настоящее трансферное безумие, особенно удивительное в нынешнее неспокойное время, да еще и без еврокубков.
На этом фоне резко контрастирует поведение «Краснодара» — лидера РПЛ. Ноль новичков зимой, отсутствие слухов. И здесь меня удивляет реакция некоторых коллег и болельщиков, которые сочувствуют Мураду Мусаеву и мечут критические стрелы в Сергея Галицкого. Мол, заранее выбросил белое полотенце в борьбе за золото, сдался.
Погодите. У нас чемпионат по трансферам или по футболу? Или кто больше и дороже новичков купил, тот и выиграл? Нет. А по поводу «Краснодара» два главных соображения.
Первое — давайте не забывать, что Галицкий тратит свои деньги. В отличие от «Зенита» и «Спартака», где средства корпораций, а следовательно, менеджерам с ними расставаться как-то проще. Они не становятся при этом беднее, не надо ничего вырывать из семейного бюджета. Владельцу «Краснодара» — да.
Не секрет, скажем, что южане в прошлом году хотели взять у АЕК Ливая Гарсию, предлагали около 10 миллионов, но греки отказали — мало. А больше «быки» дать не готовы. Пришел «Спартак» и спокойно выложил за этого футболиста 20 миллионов. Эксперты сходятся во мнении: футболист сильный, для РПЛ топовый, но 20 миллионов — переплата. Красно-белые готовы к ней в борьбе с «Зенитом», «Краснодар» — нет. Глупо и странно Галицкого в этом винить.
Второе. Кто сказал, что новичок — это обязательно усиление? Очень легко может оказаться и ослаблением. Дорогостоящую покупку тренер практически вынужден ставить в состав, иначе руководители не поймут. «Мы 20 миллионов платили, чтобы он на лавке сидел? Не адаптировался, и конкурент-старожил выглядит лучше? Так если не будет играть, то и не вольется в состав, а нам перед акционерами ответ держать за потраченные». Давление неизбежно. А когда таких не один, а трое? Да и химию, и сложившуюся иерархию в коллективе никто не отменял — порой излишняя конкуренция идет во вред взаимоотношениям в команде, появляются обиженные, незаслуженно задвинутые. Нюансов масса.
На этом фоне сыгранный состав может быть даже выигрышнее, особенно на коротком весеннем отрезке. Пока у конкурентов новички только притираются, стабильный «Краснодар» имеет шанс воспользоваться ситуацией.
Да и где у «быков» такие уж явные проблемы? В обороне хороши Оласа, Тормена, Коста и Гонсалес. Есть Петров для фланга и Кайо в середину. В центре полузащиты Ленини — Черников — Сперцян, запас — Кастаньо из сборной Колумбии, Кривцов, Козлов. Атакующее трио — Са, Кордоба, Батчи, на подмене — Олусегун, Смолов и Мозес.
Вполне мощный состав. Да, наверное, вингерам Са и Батчи можно поискать альтернативы на рынке. И, по имеющейся информации, работа в этом направлении действительно ведется, но сколько будет стоить новичок, который гарантированно сильнее этих быстрых и техничных ребят? Миллионов 20? И тут возвращаемся к пункту номер один, а также возможностям Галицкого. Подобное же, к слову, касается и бюджетов «Динамо», «Локомотива», ЦСКА. Их максимум, похоже, это футболисты миллионов за 10, и то в лучшем случае.
Что не мешало тем же бело-голубым, как и «Краснодару», в прошлом сезоне до последних минут претендовать на золото.
Посмотрим, чья стратегия окажется выигрышной в этом чемпионате.
Константин Алексеев