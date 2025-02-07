«Спартак» и «Зенит» бьют трансферные рекорды, «Краснодар» — молчит. Тактика Галицкого окажется выигрышной?

Второе. Кто сказал, что новичок — это обязательно усиление? Очень легко может оказаться и ослаблением. Дорогостоящую покупку тренер практически вынужден ставить в состав, иначе руководители не поймут. «Мы 20 миллионов платили, чтобы он на лавке сидел? Не адаптировался, и конкурент-старожил выглядит лучше? Так если не будет играть, то и не вольется в состав, а нам перед акционерами ответ держать за потраченные». Давление неизбежно. А когда таких не один, а трое? Да и химию, и сложившуюся иерархию в коллективе никто не отменял — порой излишняя конкуренция идет во вред взаимоотношениям в команде, появляются обиженные, незаслуженно задвинутые. Нюансов масса.