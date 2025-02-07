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Футболист Стаматов: «В Москве можно получить все, что захочешь. Вообще все. Нет причин завидовать Барселоне»

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов заявил, что считает столицу России изумительным городом.

Источник: Соцсети

— Комфортно ощущаете себя в Москве?

— Да, вполне. Ритм сумасшедший, но в Москве ты можешь получить все, что захочешь. Там есть вообще все. Я постоянно рассказываю друзьям в Болгарии и Испании, что Москва — изумительный город, хотел бы им его показать. Там все на высочайшем уровне, включая уровень жизни. Скажу так: у Москвы вообще нет причин завидовать Барселоне. Если только можно немного посокрушаться, что там нет такого моря, — приводит слова Стаматова «РБ Спорт».

25-летний болгарин Стаматов выступает в России с 2021 года.

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