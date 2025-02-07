Бубнов оценил матч «Зенит» — ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

«Совершенно равная игра получилась. “Зенит”, правда, мячом владел больше, но если судить по опасным моментам, то их практически не было у обеих команд. Были полумоменты, но тоже примерно одинаковое количество. Голы забили со стандартов или благодаря ошибкам соперников. Того же Матвея Кисляка оставили одного, футболисты “Зенита” неправильно расположились, но здесь и сам удар отличный получился. У Дугласа Сантоса исполнение тоже прекрасным вышло», — приводит слова Бубнова Sportbox.