Экс-президент «Зенита»: уровень академии существенно упал со времён Аршавина и Кержакова

То, что игроки уходят уже из академии «Зенита», — нормальная ситуация. Вы ведь тоже не работаете всю жизнь на одном месте. Ничто не мешает вернуться на работу в «Зенит». Нельзя сказать, что путь в основу только через другие клубы. Но, как правило, это так«, — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.