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Экс-президент «Зенита»: уровень академии существенно упал со времён Аршавина и Кержакова

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что уровень академии сине-бело-голубых существенно упал со времён экс-футболистов команды Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Источник: РИА "Новости"

«Уровень академии “Зенита” существенно упал с тех лет, когда выходили Кержаков и Аршавин. Хотя я знаю, что там великолепные условия. Возможно, ещё только у “Краснодара” так же.

Мало кто попадает в основу «Зенита», но много воспитанников клуба играют в топ-клубах России. И играют там не последние роли. Это хорошо, это ведь бизнес. Зацепиться за место в основе «Зенита» после академии достаточно сложно. Но выпускников привлекают на сборы, обращают внимание.

То, что игроки уходят уже из академии «Зенита», — нормальная ситуация. Вы ведь тоже не работаете всю жизнь на одном месте. Ничто не мешает вернуться на работу в «Зенит». Нельзя сказать, что путь в основу только через другие клубы. Но, как правило, это так«, — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

Зенит