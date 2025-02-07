Семак объяснил 10 изменений в составе «Зенита» на матч Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом»

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 15:00 по московскому времени.