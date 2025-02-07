Газзаев оценил укомплектованность «Спартака»

«Все линии “Спартака” укомплектованы хорошими стабильными игроками. Сейчас “Спартак” грамотно точечно усиливается, а Станкович наигрывает состав и готовится к началу чемпионата. Сейчас то время, когда все команды могут стабилизовать свой состав и игру и подойти к началу сезона в оптимальном состоянии», — приводит слова Газзаева Metaratings.