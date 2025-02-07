«Зенит» стал первым финалистом Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» набрал четыре очка по итогам двух матчей и стал первым финалистом турнира. В первой игре петербуржцы обыграли московский ЦСКА в серии пенальти. ЦСКА после двух матчей также набрал 4 очка, однако уступает «Зениту» по показателю личных встреч. По итогам кругового турнира победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места, встретятся в игре за третье место. Худшие клубы по итогам группового этапа сыграют за пятое место.