«Зенит» стал первым финалистом Зимнего кубка РПЛ

АБУ-ДАБИ, 7 февраля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 2:1 обыграли «Ростов» в матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.
В составе победителей голы забили Ильзат Ахметов (32-я минута) и Лусиано Гонду (85), у «Ростова» отличился Марк Радченко (89).
«Зенит» набрал четыре очка по итогам двух матчей и стал первым финалистом турнира. В первой игре петербуржцы обыграли московский ЦСКА в серии пенальти. ЦСКА после двух матчей также набрал 4 очка, однако уступает «Зениту» по показателю личных встреч. По итогам кругового турнира победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места, встретятся в игре за третье место. Худшие клубы по итогам группового этапа сыграют за пятое место.
В другой группе выступают московский «Спартак» (3 очка; 1 матч), «Краснодар» (3; 2) и столичное «Динамо» (0; 1). Финалист турнира определится по итогам матча «Динамо» и «Спартака», который пройдет позднее в пятницу и начнется в 19:30 мск.
На групповом этапе в случае ничейного результата назначается серия пенальти. За победу в основное время команда получает три очка, в серии пенальти — два. Проигравшие по итогам серии пенальти зарабатывают одно очко, уступившие в основное время — ни одного.
В прошлом розыгрыше Зимнего кубка РПЛ принимали участие «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Первое место занял «Спартак».