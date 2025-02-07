«Спартак» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон

В пятницу «Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро, что является самой дорогой покупкой в истории «Спартака».
Согласно порталу, в сезоне-2024/25 «красно-белые» потратили 47,1 млн евро. Клуб приобрел Миенти Абену, Илью Помазуна, Виллиана Жозе, Игоря Дмитриева, Рикардо Мангаша, Маркиньоса, Эсекьеля Барко и Гарсию.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20. Тогда клуб приобрел Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона, Резиуана Мирзова, Алекса Крала и Гуса Тила. Общая сумма, затраченная на трансферы, составила 42,5 млн евро.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.