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«Спартак» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» побил клубный рекорд по тратам на приобретение игроков за один сезон, согласно порталу Transfermarkt.

Источник: ФК "Спартак" Москва

В пятницу «Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро, что является самой дорогой покупкой в истории «Спартака».

Согласно порталу, в сезоне-2024/25 «красно-белые» потратили 47,1 млн евро. Клуб приобрел Миенти Абену, Илью Помазуна, Виллиана Жозе, Игоря Дмитриева, Рикардо Мангаша, Маркиньоса, Эсекьеля Барко и Гарсию.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20. Тогда клуб приобрел Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона, Резиуана Мирзова, Алекса Крала и Гуса Тила. Общая сумма, затраченная на трансферы, составила 42,5 млн евро.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.

Спартак
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