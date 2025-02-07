Мостовой усомнился в стоимости новичка «Спартака»

«Я не слышал о Ливае Гарсие, которого купил “Спартак” из АЕКа. Сейчас нет смысла говорить об игроке. Посмотрим, что покажет, когда приедет. Раньше покупали за пять миллионов, потом за 10, сейчас за 20. Переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе», — заявил Мостовой.