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Мостовой усомнился в стоимости новичка «Спартака»

Российский экс-футболист Александр Мостовой на фоне подписания «Спартаком» Ливая Гарсии заявил, что российские клубы привыкли переплачивать. Его слова приводит РБ Спорт.

Источник: РИА "Новости"

«Я не слышал о Ливае Гарсие, которого купил “Спартак” из АЕКа. Сейчас нет смысла говорить об игроке. Посмотрим, что покажет, когда приедет. Раньше покупали за пять миллионов, потом за 10, сейчас за 20. Переплата, но к этому уже привыкли в нашем футболе», — заявил Мостовой.

7 февраля «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился восемь раз в 43 матчах.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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