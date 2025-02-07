Канчельскис раскритиковал трансфер Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

«Что касается Ильи Помазуна, я вообще не понимаю, как футболисты переходят из ЦСКА в “Спартак” или наоборот. Раньше такого вообще не могло быть. Сейчас мы к этому относимся слишком просто. Думаю, ему будет тяжеловато в “Спартаке”, но покажет время, правильно ли поступил Помазун, перейдя в стан красно-белых», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.