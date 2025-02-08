«Спартаку» помог очередной курьез с участием Лещука. В финале красно-белых ждет битва с «Зенитом»

Однако «Динамо», перестроившись на новое сочетание игроков, стало прибавлять в атаке. Наиболее активным в этом плане оказался Артур. В первом случае его удар в площади ворот принял на себя Денисов. Во втором мяч «свалился» у бразильца с ноги и завернул не в дальнюю «девятку», а в сторону от нее. И тут — в прямом смысле на ровном месте — очередной казус в игре против «Спартака» случился с Лещуком. Хотя львиная доля вины в пропущенном «Динамо» голе лежит на Маричале. Уругваец не глядя отдал сильный пас в створ собственных ворот. Для сместившегося в сторону Лещука это стало полной неожиданностью, а попытка исправить ситуацию привела к тому, что голкипер ногой лишь переправил мяч в ворота.