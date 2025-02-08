«Спартаку» помог очередной курьез с участием Лещука. В финале красно-белых ждет битва с «Зенитом»

По сравнению с прошлым туром динамовский состав трансформировался в оптимальный. В игре с «Краснодаром» Лаксальта и Артура Гомеса поберегли, а к дерби, в котором бело-голубым для выхода в финал требовалась победа в два мяча, форму набрали Бителло и Чавес. Вот только мексиканец, который в связи с рождением ребенка прибыл на сборы позже одноклубников, в пятницу отыграл всего десять минут. Травма, и Марцелу Личке пришлось проводить внеплановую замену, экстренно подняв со скамейки Карраскаля.
У «Спартака» же все в хорошем смысле предсказуемо. Есть четкое разделение на основную обойму осеннего образца и условно второй состав. Ливая Гарсию, которого как раз в день игры с «Динамо» представили в качестве игрока красно-белых, только предстоит встраивать в состав. Не говоря уже о пока гипотетическом Солари и тем более Иличе, в чьих перспективах сменить Турин на российскую столицу усомнился Деян Станкович. Сербский специалист перед стартовым свистком даже сказал, что вряд ли переход его соотечественника состоится.
Впрочем, какими бы именитыми ни были новобранцы, им только предстоит достичь нынешнего уровня взаимопонимания с одноклубниками. Кажется, спартаковцы найдут друг друга на поле с закрытыми глазами. И уже в дебюте они дали понять, что устраивавшая красно-белых ничья в основное время — просто вариант, о котором они всерьез не задумываются. В первой же атаке пытался закрутить мяч в дальний угол Барко, а Бонгонда должен был открывать счет во втором матче подряд, но не смог подстроится под подачу Рябчука.
Однако «Динамо», перестроившись на новое сочетание игроков, стало прибавлять в атаке. Наиболее активным в этом плане оказался Артур. В первом случае его удар в площади ворот принял на себя Денисов. Во втором мяч «свалился» у бразильца с ноги и завернул не в дальнюю «девятку», а в сторону от нее. И тут — в прямом смысле на ровном месте — очередной казус в игре против «Спартака» случился с Лещуком. Хотя львиная доля вины в пропущенном «Динамо» голе лежит на Маричале. Уругваец не глядя отдал сильный пас в створ собственных ворот. Для сместившегося в сторону Лещука это стало полной неожиданностью, а попытка исправить ситуацию привела к тому, что голкипер ногой лишь переправил мяч в ворота.
Хотя шоком для «Динамо» это не стало. Перерыв помог встряхнуться, и за считаные минуты счет вполне мог превратиться из 0:1 в 2:1. Против оказалась перекладина, остановившая удары Бальбуэны (Максименко потом пришлось выбивать мяч с линии ворот) и Фернандеса. «Спартак» на этом отрезке выглядел немного растерянным, однако довольно быстро пришел в себя и нагрузил работой Лещука. Особенно впечатлило, как после паса Мартинса от линии поля голкипер ногой остановил удар в упор в исполнении Угальде. Плюс на последних минутах эффектно не дал забить Медине.
Заключительная треть матчей в Эмиратах — когда состав меняется полностью — всегда отдельная история. Самое примечательное на этом отрезке применительно к «Спартаку» — возвращение на поле восстановившегося после операции Бабича, а также дебют Помазуна. И новичок не подвел, в нужный момент вытащив сложный удар Бокова. «Динамо» теперь предстоит играть за пятое место, репетируя первый весенний тур, когда бело-голубые отправятся в гости к «Ростову».
А «Спартак» на глазах сидевшего на трибуне Квинси Промеса прошел в финал. Там в противостоянии с «Зенитом» решится, смогут ли красно-белые выиграть Зимний кубок в третий раз подряд или трофей достанется дебютирующим на турнире сине-бело-голубым.
Андрей Кузичев