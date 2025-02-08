Дмитрий Гафин: Нет задачи конкурировать по количеству нулей в трансферных суммах

Одним из главных событий зимней паузы в российском футболе стала история с футболистом московского «Динамо» Бителло. В январе бразилец не явился в расположение клуба перед отпуском и пропустил часть первого сбора. Вскоре пошли слухи о его переговорах с клубом «Ботафого», на которые динамовцы согласия не давали. В итоге жесткая позиция «Динамо» заставила Бителло приехать на сбор и начать тренироваться с командой.
В интервью «Известиям» председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о ситуации с бразильцем, рассказал, как на подобные истории влияет недавнее решение суда ЕС по иску бывшего футболиста «Локомотива» Ласса Диарра в отношении ФИФА по поводу трансферного регламента, а также прокомментировал свое избрание в исполком РФС и высказал пожелания об изменениях в работе судейства.
— Ситуация с Бителло наделала много шума в январе. Довольны тем, как она на сегодняшний день завершилась?
— Мы как футбольный клуб всегда четко и профессионально исполняем свои договорные обязательства перед нашими футболистами и другими контрагентами. В ответ требуем того же. В данном случае мы действовали в рамках защиты своих интересов. С самого начала весьма жестко и последовательно вели себя и открыто говорили, что любые разговоры о дальнейшем взаимодействии со стороны футболиста будут только после того, как он вернется в расположение клуба. И он вернулся. Дальше будем общаться о его будущем. Это важный футболист, он имеет важную роль в нашей команде, поэтому рассчитываем в итоге прийти к конструктивному решению, чтобы все стороны были довольны друг другом.
— Можно сказать, что на сегодняшний день ни «Динамо», ни другие российские клубы никак юридически не защищены от таких инцидентов, как с Бителло?
— Вы говорите о так называемом деле Диарра, решение по которому было опубликовано в конце прошлого года. После этого суть наших опасений заключается в том, что, если раньше футболист (как, например, это сделал Норманн) нарушал условия контракта с клубом и в одностороннем порядке разрывал его, то другой клуб, куда он переходил дальше, был обязан выплатить за него установленную компенсацию. То есть этот клуб брал на себя ответственность за подписание такого футболиста. А футболисты несли риск, что если его никто никогда не подпишет на таких условиях, он просто завершит карьеру. После «дела Диарра», согласно различным его трактовкам, получается так, что клуб, куда футболист перейдет, не несет подобную ответственность. Это значит, что если игрок с вами в одностороннем порядке расторг контракт, то вам придется взимать компенсацию не с его следующего клуба, а с самого футболиста. То есть, условно говоря, придется бегать за ним с мачете по джунглям Амазонии или пампасам, ловить футболиста и взимать с него деньги, которых у него еще может не быть. В этом основной риск. Нам нужно получить больше информации по этому делу, больше разъяснений от уполномоченных органов ФИФА и УЕФА, чтобы иметь больше ясности по подобным ситуациям.
— Вы обсуждали ситуацию с Бителло с игроками и тренерским штабом «Динамо»? Есть уверенность, что этот случай не отразится негативно на командной атмосфере?
— У нас профессиональный футбольный клуб. Все в первую очередь нацелены на то, чтобы работать в профессиональном плане, тренироваться, выходить на поле и побеждать. Всё, что мы можем и должны дальше делать — это продолжать работать на сборах в полном комплекте и с максимальной отдачей для того, чтобы успешно провести вторую часть сезона.
— Почему «Динамо» не очень активно ведет себя на трансферном рынке этой зимой? «Зенит» и «Спартак» покупают игроков на суммы в десятки миллионов евро, а у вас еще ни одного новичка.
— У нас нет задачи конкурировать с другими клубами РПЛ по количеству нулей в трансферных суммах. Мы всегда всегда действуем в рамках нашей стратегии, и надеюсь, что скоро вы узнаете о новых приобретениях «Динамо». Их будет немного, но они будут.
— После ухода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» к футболистам «Динамо» был сопоставимый интерес со стороны европейских клубов, когда дело доходило до конкретных переговоров?
— К нашим футболистам есть постоянный интерес как от европейских клубов, так и клубов с других континентов — Азии и Америки. Назвать конкретные имена игроков я не могу.
— Чего ждете от нового четырехлетнего срока работы Александра Дюкова во главе РФС?
— Александр Валерьевич на выборной конференции презентовал план своей работы на новый срок. Мы надеемся, что все планы будут реализованы и это сделает российский футбол сильнее. Мы, разумеется, в этом крайне заинтересованы, поскольку «Динамо» — это легендарная часть российского футбола.
— Как новый член исполкома РФС какие цели перед собой ставите на эти четыре года?
— Хочу в этой должности приносить как можно больше пользы РФС и нашему футболу в целом. Я делегирован в исполком от РПЛ. И считаю своей задачей отстаивать интересы самой лиги и входящих в нее клубов. Например, в плане ситуации с «делом Диарра», которое мы с вами обсуждали ранее. Большой вопрос, как в рамках РФС и РПЛ наши клубы смогут защищать свои активы. Это сейчас одна из самых актуальных тем для нас.
— Клубы РПЛ в последние пару лет очень много критиковали главу Департамента судейства РФС Милорада Мажича. Есть ли среди условий поддержки Дюкова смена самого сербского специалиста или корректировка принципов его работы?
— Мы не можем говорить о каких-то условиях, но по той информации, которая у меня есть, переизбранный президент РФС заинтересован в нормализации ситуации вокруг судейства и в том, чтобы градус скандальности был понижен. В этой связи я надеюсь, что будут предприняты шаги, которые приведут к улучшению качества судейства и коммуникации между судейским корпусом с одной стороны и клубами, лигой, болельщиками с другой. Чтобы мы понимали, что происходит, поскольку судейство является интегральной частью большого футбольного продукта. Все заинтересованы, чтобы качество судейства и качество освещения и коммуникации были улучшены.
— Как вы себе представляете практическую реализацию идеи улучшения качества коммуникации?
— Я думаю, все допускают то, что судейские ошибки есть и будут. Но всем хочется, чтобы у нас были более прозрачные коммуникации с судьями, чтобы судьи не казались некой закрытой кастой, которая с нами общается непонятным языком. Поэтому я и говорю про коммуникационную составляющую. Мне кажется, ее улучшение может снять часть тех проблем, которые накопились.
— За пять с половиной лет работы в футболе были периоды, когда вас максимально устраивало судейство?
— Да, безусловно были. Например, вторая часть прошлого сезона. Поэтому я думаю, что в деятельности Мажича есть немало положительных моментов, — не буду этого отрицать. Но есть и вещи, которые необходимо подкорректировать. Надеюсь, всё это будет реализовано.
Алексей Фомин