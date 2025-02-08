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ЦСКА отдал Айссауи в аренду алжирскому клубу

ЦСКА отдал футболиста Айссауи в аренду на полгода в «МК Алжир».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полузащитник Сид Ахмед Айссауи на правах аренды перешел из московского ЦСКА в «МК Алжир», сообщается в аккаунте алжирской команды в соцсети Х.

Отмечается, что срок арендного соглашения 20-летнего алжирского полузащитника с командой рассчитан на полгода с опцией выкупа.

В текущем сезоне Айссауи выступал на правах аренды за молдавский «Шериф».

Айссауи перешел в ЦСКА 20 февраля 2024 года. На его счету шесть матчей за национальную команду Алжира среди игроков не старше 20 лет.

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