ЦСКА отдал Айссауи в аренду алжирскому клубу

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полузащитник Сид Ахмед Айссауи на правах аренды перешел из московского ЦСКА в «МК Алжир», сообщается в аккаунте алжирской команды в соцсети Х.
Отмечается, что срок арендного соглашения 20-летнего алжирского полузащитника с командой рассчитан на полгода с опцией выкупа.
В текущем сезоне Айссауи выступал на правах аренды за молдавский «Шериф».
Айссауи перешел в ЦСКА 20 февраля 2024 года. На его счету шесть матчей за национальную команду Алжира среди игроков не старше 20 лет.