Ливай Гарсия в «Спартаке»: решающий аргумент в борьбе за золото или мина замедленного действия?

«Спартак» объявил о переходе Ливая Гарсии. Сумма трансфера — 18,7 миллиона евро. Это рекорд московского клуба.
Приобретение выглядит нарядным. Эксперты отмечают мощнейший удар форварда, отличную игру головой, мощь в стиле Халка. Говорят, что Ливай хорошо подходит для плотного российского чемпионата. У него отличные видеонарезки, часть которых «Спартак» использовал в презентации новичка.
Гарсия адаптирован к Европе — играл в Голландии, Израиле, Греции. Опытен, но еще не стар — 27 лет. Умеет выигрывать трофеи — брал с АЕК и Кубок, и золото в Греции. Универсален — много действовал как вингером на обоих флангах, так и в центре нападения. Умеет забивать: в позапрошлом сезоне у него было 18 голов во всех турнирах, в прошлом — 14, в текущем — уже 10 к середине чемпионата.
Вроде все так складно и ладно. И вполне возможно, что все перечисленные аргументы сработают, Гарсия станет мощным драйвером в борьбе за золото. Футболистом, который будет делать разницу, забивать решающие мячи, принося победы.
Вот только есть небольшая деталь, которая может перечеркнуть все хорошее. Ливай раскрылся совсем недавно, в 27 лет проводит лишь третий сильный сезон. Хотя выступал ранее не в самых крутых чемпионатах — в Нидерландах, Израиле, но больше восьми голов во всех турнирах за год никогда не забивал. Обычная норма — 3−4 в чемпионате, 1−2 в Кубке. А всплеск связывают с переводом с места вингера на позицию центрального нападающего. Там Ливай и расцвел.
Но у «Спартака» на острие действует Угальде — лучший бомбардир текущего сезона с 15 мячами. Который при переводе на фланг терял всю свою эффективность. Вполне вероятно, что и Гарсия окажется таким же. В конце концов, он хорош, но все же не мессия, а чемпионат Греции не АПЛ. Вспомним Эсекьеля Понсе. Аргентинец переходил в «Спартак», набив в Греции за тот же самый АЕК 21 мяч за сезон — 16 в чемпионате и 5 в Кубке. Показатели выше, чем у Ливая, однако настоящей звездой в «Спартаке» Понсе не стал.
И что делать Станковичу? Переходить на игру в два нападающих? Вряд ли разумно отказываться от работающей схемы — может случиться слишком большой крен в атаку, пропадет баланс. Двигать на фланг Угальде? Это стрелять себе в руку. Выпускать вингером Гарсию? С учетом сказанного выше, есть риск, что там новичок окажется менее полезным, чем тот же Маркиньос. Но и держать в запасе футболиста, за которого отданы огромные деньжищи, а зарплата — 2,5 миллиона евро, — непозволительная роскошь. Акционеры и руководители не поймут тренера.
Да, говорят, что Гарсия станет заменой Угальде со временем, на костариканца высокий спрос, он может уехать летом. Вот только реальные шансы на чемпионство у «Спартака» именно сейчас, когда команда выдала роскошную концовку года.
Станет ли в итоге Гарсия в борьбе за золото недостающим винтиком или миной замедленного действия?