Ливай Гарсия в «Спартаке»: решающий аргумент в борьбе за золото или мина замедленного действия?

Но у «Спартака» на острие действует Угальде — лучший бомбардир текущего сезона с 15 мячами. Который при переводе на фланг терял всю свою эффективность. Вполне вероятно, что и Гарсия окажется таким же. В конце концов, он хорош, но все же не мессия, а чемпионат Греции не АПЛ. Вспомним Эсекьеля Понсе. Аргентинец переходил в «Спартак», набив в Греции за тот же самый АЕК 21 мяч за сезон — 16 в чемпионате и 5 в Кубке. Показатели выше, чем у Ливая, однако настоящей звездой в «Спартаке» Понсе не стал.