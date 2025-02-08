«Зенит» встретится с «Пюником» в день матча со «Спартаком»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» сыграет с ереванским «Пюником» на сборах в Абу-Даби (ОАЭ), сообщается в Telegram-канале «сине-бело-голубых».
Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 11:00 по московскому времени. В тот же день «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче финала Зимнего кубка РПЛ.
«Пюник» является действующим чемпионом и самым титулованным клубом Армении. Команда из Еревана 16 раз выигрывала чемпионат страны, восемь раз становилась обладателем Кубка и десять раз завоевывала Суперкубок Армении.