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Организаторы Зимнего кубка РПЛ отменили дисквалификацию Тормены

Тормена сможет сыграть в матче с ЦСКА за третье место Зимнего кубка РПЛ.

Источник: ФК "Краснодар"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организаторы Зимнего кубка РПЛ приняли решение отменить дисквалификацию футболиста «Краснодара» Витора Тормены, полученную за грубый фол на игроке московского «Динамо» Денисе Бокове, он сможет сыграть с ЦСКА в матче за третье место, сообщается в официальном Telegram-канале лиги.

Матч «Краснодара» с «Динамо» прошел в Абу-Даби 4 февраля и завершился со счетом 1:0 в пользу кубанской команды. Во втором тайме Тормена наступил шипами на голеностоп Бокова, нанеся тому повреждение. После фола бразильца на поле вспыхнула потасовка, а сам Тормена был удален прямой красной карточкой.

Как отмечается, санкции в отношении Тормены были отменены по просьбе клубов-участников турнира.

«По инициативе “Краснодара” клубы-участники Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Витора Тормены на матч против ЦСКА. Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена», — говорится в сообщении.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 10 февраля и начнется в 19:30 мск.

Краснодар
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