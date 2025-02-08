Организаторы Зимнего кубка РПЛ отменили дисквалификацию Тормены

Матч «Краснодара» с «Динамо» прошел в Абу-Даби 4 февраля и завершился со счетом 1:0 в пользу кубанской команды. Во втором тайме Тормена наступил шипами на голеностоп Бокова, нанеся тому повреждение. После фола бразильца на поле вспыхнула потасовка, а сам Тормена был удален прямой красной карточкой.