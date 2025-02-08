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«Зенит» случайно показал новичка на тренировке команды и удалил видео

Санкт-петербургский «Зенит», вероятно, случайно показал полузащитника Родриго Саласара на тренировке команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: Соцсети

Соответствующий материал был выложен в социальные сети клуба, но позднее удалён.

Сине-бело-голубые выложили видео с тренировки, на котором в футболисте, которой сидит спиной к камере, можно опознать уругвайского хавбека Родриго Саласара по татуировке на руке.

Саласар принадлежит «Браге». В нынешнем сезоне он сыграл за португальский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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