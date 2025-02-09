«Зенит» и «Спартак» тратят, словно никакого бана от УЕФА нет. Почему именно сейчас?

Но очевидно — дело не только в поддержании международного тренда. Хотя это тоже важно. Ведь, несмотря на бан, нужно оставаться частью мирового рынка и показывать всем, что к возвращению мы готовы. Одна из теорий, почему клубы вдруг распахнули кошельки, исходит как раз из этого: подготовка к постепенному снятию бана и участие в европейских турнирах. Необязательно, кстати, под эгидой УЕФА. Есть ведь и Суперлига, которая пусть и существует пока на словах, но запретить её полноценно никак не могут. Важный момент: в декабре 2024-го Дюков дал посыл, что рассчитывает на возвращение России уже в 2025 году. Срок явно был назван неспроста. Вряд ли это эфемерная цифра. Вероятно, она появилась после обсуждений с УЕФА и ФИФА. Они тоже получили этот сигнал. И если ориентир возвращения действительно 2025-й (например, летом — старт отбора в еврокубки), то сейчас идеальное время под них закупаться. Ведь летом и конкуренция выше, и внимания к игрокам куда больше.