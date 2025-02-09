Гарсия — не первый легионер в РПЛ с Карибов. Как они играли в России до новичка «Спартака»

Первый легионер из Тринидада и Тобаго в России — защитник Бато, который был в «Крыльях Советов» с августа 2015-го по июль 2018-го. Но он, как и Гарсия, приезжал из Европы. Самарский клуб сначала арендовал Шелдона на сезон у бельгийского «Мехелена», а затем оформил полноценный трансфер за неизвестную сумму. Для «КС» тринидадец, действовавший как в центре обороны, так и на флангах, стал достаточно ценной фигурой. За два сезона Бато провёл 41 матч и сделал одну голевую передачу. Шелдон на момент переезда в Россию уже был игроком сборной Тринидада и Тобаго, что тоже объединяет его с новичком «Спартака».