«Зенит» и «Спартак» призвали поумнее тратить деньги

«Все знают, что “Зенит” и “Спартак” — богатые клубы, что там деньги есть, поэтому им спокойно выламывают руки. И ничего с этим не сделать — а как еще, кроме денег, завлечь футболистов в Россию? У нас еврокубков нет, развития нет, поэтому только бабками. С нас в Европе и Латинской Америке все уже смеются с таких трансферов. Ну не стоят эти люди столько денег, не стоят! Да за такие деньги футболистов должны упаковывать в подарочную упаковку и на руках в Москву или Питер доставлять!» — сказал Масалитин.