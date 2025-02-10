Голевой порог: чем завершится зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби

Завершались противостояния первой группы классической вывеской отечественного футбола: «Динамо» против «Спартака». И тут тоже не обошлось без яркого момента. Исход встречи решил единственный гол, забитый игроком «Динамо», правда в свои ворота. Защитник бело-голубых Николас Маричаль, не глядя, сделал сильный пас назад, вратарь Игорь Лещук попытался обработать мяч, но тот от ноги голкипера влетел под перекладину. Вновь не повезло Лещуку в матче против «Спартака», хоть на поле не выходи против них… Но справедливости ради, тут больше виноват Маричаль: траектория полета мяча была для Лещука максимально неожиданной, а попытка исправить ситуацию привела к тому, что голкипер ногой лишь переправил мяч в ворота.