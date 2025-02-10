Голевой порог: чем завершится зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби

Чем ближе возобновление сезона в Российской премьер-лиге, тем ближе и развязка главного межсезонного турнира с участием отечественных команд. В Абу-Даби завершился групповой этап зимнего Кубка РПЛ. Подробнее о его итогах, а также о том, что ждет нас в решающих матчах («Ростов» сыграет с «Динамо», ЦСКА — с «Краснодаром», а «Зенит» — со «Спартаком») — в материале «Известий».
Группа A
В первой группе, где выступали «Спартак», «Краснодар» и московское «Динамо», итогового лидерства добились красно-белые. Подопечные Деяна Станковича одержали две победы в основное время, забив четыре мяча и пропустив всего два.
Стартовая игра с «Краснодаром» не стала скучным зрелищем со сбором — наоборот, она дала повод представить, что чемпионат уже возобновился. С первых минут главные тренеры обеих команд выставили вполне себе боевые, максимально приближенные к основным составы. У «Спартака», например, Александр Максименко, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Маркиньос, Тео Бонгонда и Манфред Угальде, у «Краснодара» — Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Витор Тормена, Кевин Кастаньо, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба и многие другие. И даже когда во втором тайме Мурад Мусаев полностью обновил состав, а Станкович это сделал на исходе часа игрового времени, оставив только Максименко, хуже не стало. Даже веселее. Итог — 3:2 с победным голом Даниила Зорина в компенсированное время.
В своем следующем матче «Краснодар» сумел реабилитироваться после неудачи со «Спартаком», взяв верх над другой московской командой — «Динамо». И на этот раз Мусаев снова выставил против столичного соперника практически проект стартового состава на весну, разве что Кевин Ленини остался в запасе, уступив место Никите Кривцову. Марцел Личка же предпочел смешанное сочетание без Луиса Чавеса, Диего Лаксальта, Бителло и Артура, которых поберегли. Из лидеров команды в первом тайме вышли Даниил Фомин, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, после перерыва — Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес и Константин Тюкавин.
Сама игра же запомнилась не столько единственным голом Кордобы, сколько грубым фолом Тормены, который прямой ногой влетел в голеностоп нападающего москвичей Дениса Бокова, чем спровоцировал потасовку на поле. Жесткостью фола был возмущен даже Личка, выбежавший на поле и толкнувший Тормену в грудь. Вслед за этим началась небольшая потасовка между игроками, после которой Витор получил заслуженную красную карточку. А после матча вратарь «Динамо» Андрей Лунёв и вовсе позволил себе резкое высказывание в адрес соперника, назвав «Краснодар» «мерзкими». Вот вам и «товарищеский» матч! Эмоции похлеще, чем в официальной игре.
Завершались противостояния первой группы классической вывеской отечественного футбола: «Динамо» против «Спартака». И тут тоже не обошлось без яркого момента. Исход встречи решил единственный гол, забитый игроком «Динамо», правда в свои ворота. Защитник бело-голубых Николас Маричаль, не глядя, сделал сильный пас назад, вратарь Игорь Лещук попытался обработать мяч, но тот от ноги голкипера влетел под перекладину. Вновь не повезло Лещуку в матче против «Спартака», хоть на поле не выходи против них… Но справедливости ради, тут больше виноват Маричаль: траектория полета мяча была для Лещука максимально неожиданной, а попытка исправить ситуацию привела к тому, что голкипер ногой лишь переправил мяч в ворота.
Группа B
Вторую тройку игроков Winline зимнего Кубка РПЛ составили «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Именно в таком порядке они и расположились по итогу в турнирной таблице.
Первыми в игру вступили ЦСКА и «Ростов». Для команды Марко Николича этот матч стал отличной возможностью опробовать в деле новую тактическую схему: вместо прежде привычной для армейцев тройки центральных защитников формальные 4−4−2 с классно работавшим у серба в «Локомотиве» ромбом, немного меняющимся по ходу матча в зависимости от развития атак и интенсивности соперника.
Возможно, эти новшества и стали одной из причин, получившейся не самой яркой, особенно по сравнению с вывеской «Краснодар» — «Спартак», в этом матче. Ростовчанам так же, как и москвичам, не хватало скорости, отсюда и атак было не так много. Но гол всё же случился, хоть и один-единственный. Победу ЦСКА на 75-й минуте принес Тамерлан Мусаев.
Далее за дело в группе взялся действующий чемпион России «Зенит». Первый матч — и сразу против ЦСКА. Эдакий разогрев перед возобновлением в РПЛ, где первым соперником у петербуржцев будут именно армейцы.
Что касается наигрывающейся под весну схемы, то Сергей Семак готовит команду к игре в 4−2−3−1, где бразильский новичок Луис Энрике — правый вингер, а Максим Глушенков — «десятка» под нападающим. А за травмированных Вячеслава Караваева и Сергея Волкова на правом фланге обороны пока что в одиночку продолжает отдуваться непрофильный Густаво Мантуан.
В первом тайме голов не было, а вот после перерыва все, что называется, зашевелились. И пошло-поехало. Вначале команды обменялись голами со стандартов (на мяч Дугласа Сантоса ЦСКА ответил точным ударом Матвея Кисляка), а ближе к концу заинтриговали до предела: на 88-й минуте Артём Шуманский вывел ЦСКА вперед, а уже в добавленное к матчу время Александр Соболев спас «Зенит» от поражения в основное время. Серию пенальти Соболев тоже начал успешно. В итоге зенитовцы ни разу не промахнулись, решив всё за четыре удара.
Завершала групповой этап Winline зимнего Кубка встреча между «Зенитом» и «Ростовом». Главным сюрпризом матча стали «фокусы» петербуржцев со стартовым составом. Сначала официальный Telegram-канал клуба выложил пост, в котором был изображен один вариант, а через некоторое время пост был удален, и появился другой, в котором из первоначального списка остался только вратарь Евгений Латышонок. Сергей Семак назвал это «недоразумением с точки заполнения протокола», отметив, что тренерский штаб изначально планировал задействовать на второй матч турнира совершенно другой состав, чтобы все смогли получить игровую практику и набрать форму, не перегружаясь.
«Ростову» же в какой-то степени и проще, и одновременно сложнее. С одной стороны, удивить соперника нечем и все продолжают равномерно набирать форму. С другой — глубина скамейки оставляет желать лучшего.
В конечном счете все те игроки «Зенита», которые засветились на первой версии поста с составом, действительно вышли на поле, но во втором тайме. А до ухода в перерыве своим шансом сумел воспользоваться только Ильзат Ахметов, открывший счет с навеса Андрея Мостового. В конце второго тайма «Зенит» удвоил преимущество, и здесь уже балом правили вышедшие после перерыва Максим Глушенков и Лусиано Гонду. Россиянин оформил изящный заброс за спину защитникам «Ростова» из глубины, а аргентинец подхватил мяч и со входа в штрафную пробил в дальний угол ворот. На это «Ростов» сумел ответить только голом 17-летнего Максима Радченко.
А вот самый дорогой новичок «Зенита», Луис Энрике, пока не в полной мере играет на потраченные на него €33 млн. Простреливает, финтит, старается, но пока без результативных действий. Спишем на адаптацию. Но к возобновлению чемпионата от дорогостоящего бразильца явно будут ждать большего.
Что имеем?
10 февраля в рамках Winline зимнего Кубка РПЛ состоятся два матча. Пятое место между собой оспорят «Ростов» и «Динамо», а третье — ЦСКА и «Краснодар». Вишенкой на торте станет финальный матч, в котором за трофей сразятся исторически принципиальные соперники — «Зенит» и «Спартак».
С высокой долей вероятности, 11 февраля мы увидим первую встречу Соболева теперь уже с бывшей командой. Чем не повод посмотреть игру?
Алексей Михайлов