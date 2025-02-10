«Карпин — настоящий атлет! Ведь жирные не летают». Мохеби — о России, новом Головине из «Ростова» и Леброне

Переезд в Россию, Азмун, адаптация
— Мохаммад, поскольку ты еще не давал ни одного большого интервью в России, давай вернемся в март 2023 года, когда ты вышел на поле в составе сборной Ирана против России. Мог тогда представить, что вскоре переедешь в нашу лигу?
— Разумеется, нет. Я был игроком португальской «Санта-Клары», просто вернулся в Иран, чтобы залечить травму, а потом остался там на год в аренде. После товарищеской игры со сборной России и уже потом — после выступления в РПЛ — я понял уровень российского футбола.
— Как долго ты думал над предложением «Ростова»?
— Кажется, первое общение было через пару недель после матча Иран — Россия. Я поговорил по видеосвязи с тренером, обсудил с ним ситуацию. Он пригласил меня в Россию и предложил самому все посмотреть. Я прилетел в Москву, встретился с ним лично, посетил матч «Ростова» в столице. И уже после этого принял решение подписать контракт.
— Что было главным фактором в пользу такого решения?
— Главный тренер. Его манера ведения тренировок, видение футбола. Он долго играл в Испании и прививает команде похожий футбол, но при этом с жесткой дисциплиной, упорной работой. Порой это очень сложно, особенно когда за дело берется Альваро (тренер «Ростова» Альваро Сайабера. — Прим. «СЭ»), но это дает результат.
— Как прошли твои первые дни в команде?
— Еще до того, как я прибыл в расположение «Ростова», я обсудил свой трансфер с Сердаром Азмуном. Он сказал мне: «Как только приедешь — сразу же подружись с Хориком! Он тебе поможет». Я так и сделал: в первый же день познакомился с Хореном Байрамяном. Мы с ним позвонили Сердару по видеосвязи, посмеялись. Меня ждал очень теплый прием. С первого дня все ребята относились ко мне дружелюбно, во всем поддерживали и помогали освоиться.
— Азмун играет в дубайском «Шабаб аль-Ахли». Разговаривал с ним? Он не скучает по России?
— Понимаете, в России футбол, как я сказал, очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале… А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду. Но даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ, у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер!
— Назови трех главных звезд сборной Ирана.
— Первый — Мехди Тареми из «Интера». Это топ-футболист. Он родом из моего города, и мы с ним как братья. Второй — Сердар. А третий — Алиреза Джаханбахш. Он долго играет в Нидерландах, хорошо известен в Европе. Думаю, вот эта тройка — сильнейшая.
— До твоего трансфера в России играли только трое иранцев: Азмун, Эзатолахи и Мохаммади. За последние несколько лет в РПЛ приехало уже четверо. Это новый тренд?
— Я так не думаю. Дело в том, как мы работаем, что показываем на поле. Если первое поколение иранцев проявило себя в России хорошо, это открывает двери следующему поколению и больше знакомит с нашей культурой. Если бы Сердар ничем не запомнился в России, не уехал в Европу, вряд ли клубы РПЛ пригласили бы других иранских футболистов.
— Кто еще из иранской сборной мог бы в скором времени пополнить составы клубов РПЛ?
— Честно говоря, не знаю. Думаю, нужно говорить о молодых ребятах — о новом поколении сборной, парнях 21−22 лет. Россия — отличный шаг вперед, чтобы в будущем переехать в сильные европейские клубы. Здесь очень конкурентный чемпионат, который многое даст игроку, особенно молодому.
— Прошлая весна у тебя получилась не слишком удачной: травма, операция… Как пережил тот период?
— Сложно. Но мне помог тренер. Когда я только приехал, сказал Карпину: «Тренер, помогите мне выйти на новый уровень». Из-за травмы я пропустил порядка десяти матчей, не появлялся на поле пять-шесть месяцев, физиотерапия не помогла. Тогда я отправился в Катар на операцию. Было сложно, но с помощью тренера я верил в себя и шел к своей цели. Осенью, считаю, я уже выглядел неплохо. А сейчас я, в отличие от прошлого года, провожу всю зимнюю подготовку вместе с командой, так что весной вернусь еще сильнее!
— Как ты можешь описать российский чемпионат, поиграв в Португалии и Иране?
— Силовой! Это главное слово. Все команды бьются на каждом участке поля — вообще не бывает легких матчей или свободных мячей. Это не Иран — стиль игры в лиге уже европейский, и он мне очень нравится. А если сравнивать с Португалией, то там больше техничных футболистов, которые решают эпизоды за счет индивидуальных качеств. В России же на первое место выходит физическая готовность и командная игра, хотя индивидуально сильных игроков тоже хватает.
— Отсутствие еврокубков тебя не смущает?
— Нет, конечно. Ведь я знал, что российские команды отстранены, переезжая сюда. Но я совершенно уверен, что они заслуживают того, чтобы играть в еврокубках! В России все просто супер: стадионы, тренировочные базы, академии… Потрясающая инфраструктура и сильные команды. Надеюсь, ситуация в скором времени разрешится и российские клубы снова будут играть в европейских турнирах. Для меня это стало бы дополнительным стимулом как можно дольше выступать за «Ростов».
— «Ростов» будет играть в еврокубках после возвращения?
— Разумеется! Мы слишком легко теряли «свои» очки в первой части сезона. «Акрон», Махачкала, «Ахмат»… Все эти матчи мы обязаны были выигрывать!
— Как тебе удалось так быстро адаптироваться в РПЛ?
— Это все благодаря команде: главному тренеру, штабу, ребятам, окружению. Карпин и его помощники объясняют теорию предельно понятно. Достаточно пары недель, чтобы во все вникнуть и все понимать. Ну, если слушать внимательно, конечно. Что касается быта, то после жизни в Португалии мне было довольно просто освоиться в России. Уже не возникло такого резкого контраста, как в Португалии после Ирана.
— С кем у тебя в команде самые теплые отношения?
— С Хориком. Но я его поставлю вообще вне рейтинга, потому что Хорик — лучший друг для каждого, мне кажется. Очень позитивный и открытый парень. Из остальных — Глебов, Рони, Эяд [Эль-Аскалани], Сако… Вообще, стараюсь общаться и поддерживать контакт со всеми.
Борщ и сырники, семья, Карпин
— «Ростов» анонсировал новый сезон роликом, где вы предстали в образе донского казака. Тебе понравилось?
— Если честно, мне кажется, что российская культура прекрасна, как и иранская (персидская). Мне особенно нравятся южные регионы вашей страны. Мне кажется, что я смотрелся вполне органично в том образе и костюме. Надеюсь, болельщики тоже оценили.
— Роналдо в том ролике ел окрошку. Как она тебе?
— Окрошку не пробовал. Я люблю борщ! Вообще, мне очень нравится русская еда, но не та, что холодная. Вот борщ, сырники, блинчики я просто обожаю. В основном у нас на столе здоровая пища. Есть и блюда, схожие с иранскими: например, шашлык или плов. Ну и скучаю по моему любимому блюду родной кухни: гормэ сабзи.
— По чему еще скучаешь, живя в России?
— По семье и друзьям. А еще по своему родному городу — он очень красивый, расположен на берегу Персидского залива. Родные и друзья прилетали ко мне в Россию, но виделись мы только в Москве, потому что на дорогу до Ростова-на-Дону сейчас приходится тратить очень много времени.
— Чем занимается твоя семья?
— Отец работает инженером, а мама — домохозяйка. Еще есть младший брат, он тоже футболист.
— Скоро и он приедет покорять Россию?
— Ха-ха, думаю, еще не скоро! Сперва ему нужно пробиться в основной состав главной сборной, пока он выступал только за молодежную команду Ирана. Пусть наберется опыта дома, поиграет в высшей лиге (он выступает за «Хейбар»), а уже потом приезжает в Россию. Он отличный парень и настоящий трудяга — пашет даже больше, чем я, поверьте!
— Летом тебя отправляли в арабские клубы: из ОАЭ и Саудовской Аравии. Насколько все было серьезно?
— Да, был интерес со стороны команд из этих стран. Еще шли разговоры по поводу итальянских клубов. Но я практически сразу получил эту травму, из-за которой столько пропустил. Вообще, предложение из ОАЭ было еще весной 2023 года, но тогда я решил перейти в «Ростов».
— А какая лига тебе самому больше всего нравится?
— Разумеется, английская! Сейчас это топ-чемпионат в мире. Хотя с детства я болел за «Барселону», если честно. Но теперь поддерживаю «Ливерпуль». Думаю, это во многом из-за Мохамеда Салаха. Очень жаль, что он уходит летом. Но другие мусульманские футболисты едут в АПЛ, так что там тоже будет за кого поболеть.
— Иранские болельщики в соцсетях призывают тебя вернуться в «Эстегляль».
— Они потрясающие! Благодарен болельщикам за поддержку во время моего выступления за «Эстегляль». Сейчас клуб переживает непростые времена, но, уверен, вскоре он вернется на вершину! Но прямо сейчас у меня другие карьерные цели.
— Какое качество Валерия Карпина ты бы отметил?
— Хм, надо подумать… Скажу так: он профессиональный атлет! Что я имею в виду: они очень сильные, выносливые, работают на тренировках очень и очень упорно. Вот наш тренер такой же. Сколько ему, 56 лет? Но видели бы вы его тело… Он и в таком возрасте выглядит как профессиональный спортсмен! Сильное тело, сильный менталитет. Тренер четко знает, чего он хочет и как этого добиться. Он замечает мельчайшие детали, анализирует и дает установку. Просто супер!
— Кого бы ты назвал главным тренером в своей карьере?
— Назову двух. Первый — это тренер, который подтянул меня к основе в «Сепахане», а потом вызвал и в сборную. Амир Галеной — Мистер Галеной. А второй, конечно, Карпин! Тут без вопросов. Он как отец для всех футболистов и вообще для всех в команде. Особенно это касается молодежи.
— В России Карпин известен своей строгостью в питании, в частности применительно к сборной.
— Да-да, диета и правильное питание — это очень важно. И я тут полностью поддерживаю тренера. Как говорится, жирные не летают! С лишним весом нельзя бегать. Окей, можно, но очень-очень медленно, ха-ха! И тренер за такое посадит тебя на лавку. Здоровое тело начинается со здорового питания. И не Карпин, а каждый футболист сам должен думать об этом и заботиться о своей форме.
— Десертов в «Ростове» нет?
— Почему же? Есть. Например, на ужин в предыгровой день мы едим сырники. А утром в день игры вполне могут быть блинчики с творогом.
Звонки маме, новый Головин из «Ростова», баскетбол
— Твой агент назвал тебя золотым мальчиком РПЛ. Согласен с такой оценкой?
— Нет-нет, нужно быть скромнее. Какой я золотой мальчик? Но, думаю, я хороший футболист, не так ли?
— Читал, что ты всегда звонишь маме до и после матчей. Расскажи об этой традиции.
— Да, всегда звоню родителям из автобуса, когда мы едем на игру. Заряжаюсь от них энергией и уверенностью. Особых советов они не дают. Мама говорит, чтобы я был хорошим человеком, оставался добр к людям и много работал для достижения своей мечты. Вот три главных посыла от нее.
— Ты играл в товарищеском матче против сборной России почти два года назад. Теперь ты в РПЛ. Можешь оценить уровень сборной нашей страны?
— Думаю, у России очень сильная команда. С парнями вроде Головина и Миранчука это будет одна из сильнейших сборных после возвращения на международный уровень. У нас в «Ростове» играет Иван Комаров. Думаю, он в будущем станет…
— Новым Головиным?
— Возможно. У него огромный потенциал для роста. Но все зависит от него: как он будет работать и к чему стремиться. Я бы сказал, что Комар — главный талант «Ростова» и первый, кто может уехать в Европу.
— Кто еще?
— Щетинин, Лангович, Мелехин. Все они молодые и талантливые парни. Вопрос в том, хотят ли они сами уехать в Европу.
— Ты забыл Осипенко, который уже готов для трансфера в «Ювентус»!
— Осипенко перейдет в «Ювентус»? Когда?
— Это мем прошлой осени: помощник Карпина в сборной Николай Писарев сказал, что Осипенко способен заиграть в Турине. И это стали обсуждать все.
— Ха-ха! Что ж, пожалуй, когда он перейдет в «Ювентус», позвоню ему и попрошу, чтобы меня тоже порекомендовал.
— Какие еще виды спорта тебе нравятся?
— Люблю баскетбол, большой теннис, волейбол. Но больше всего — баскетбол. Раньше регулярно смотрел НБА, но теперь не получается. Не скажу, что болею там за какую-то команду. Я фанат Леброна Джеймса со времен его выступления за «Майами». Слежу за его карьерой, где бы он ни играл.
— Кто самый великий: Леброн или Джордан?
— Думаю, все же Джордан. Это топ из топов! Величайший спортсмен в истории. Даже больше чем спортсмен. Леброн, Кобе Брайант появились благодаря Майклу. Он проложил путь остальным и показал, что значит быть профессионалом, как нужно жить, думать, тренироваться. Так что он вне конкуренции.
— Какие у тебя цели на вторую часть сезона?
— Хочу как можно лучше подготовиться, чтобы на высочайшем уровне провести оставшиеся 12−15 матчей. А потом посмотрим, дальше пока не загадываю.
Артем Калинин