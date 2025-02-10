«Карпин — настоящий атлет! Ведь жирные не летают». Мохеби — о России, новом Головине из «Ростова» и Леброне

— Сложно. Но мне помог тренер. Когда я только приехал, сказал Карпину: «Тренер, помогите мне выйти на новый уровень». Из-за травмы я пропустил порядка десяти матчей, не появлялся на поле пять-шесть месяцев, физиотерапия не помогла. Тогда я отправился в Катар на операцию. Было сложно, но с помощью тренера я верил в себя и шел к своей цели. Осенью, считаю, я уже выглядел неплохо. А сейчас я, в отличие от прошлого года, провожу всю зимнюю подготовку вместе с командой, так что весной вернусь еще сильнее!