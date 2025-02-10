Защитник «Зенита» Эракович заявил, что выучил русский язык

«Я уже знаю русский пять-шесть месяцев, но есть большая трудность поговорить с журналистами, сейчас я первый раз с вами общаюсь на нём. Я учил русский язык в Сербии, но я забыл очень много слов, ведь прошло несколько лет. Сейчас я учил язык каждый день, мне все помогают в изучении, от тренерского штаба до игроков, поэтому сейчас легче. Мне в России всё нравится, Петербург — второй лучший город для меня после Белграда», — приводит слова Эраковича ТАСС.