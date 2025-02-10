«Друзья в Европе просят русскую водку»: откровенное интервью легионера ЦСКА

— В Турции уровень как в России, но там более открытая игра. В России все очень дисциплинированно, команды обороняются, а там во втором тайме мяч летает туда-сюда, много моментов и за счет этого интереснее. Но лично мне больше всего понравилось в Голландии. Там тоже открытый футбол, техничный, практически все играют через пас от вратаря, почти нет длинных передач.