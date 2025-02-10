«Друзья в Европе просят русскую водку»: откровенное интервью легионера ЦСКА

«Пришло время Дивеева и Облякова “пихать” молодым»
— Как работается с Марко Николичем, с которым у вас общий культурный код и язык?
— Конечно, приятно, что могу общаться на сербохорватском. Это прикольно, но он старается со всеми разговаривать на русском. У Марко хорошие отношения со всеми игроками, даже с теми, кто не играет, с молодыми тоже. У нас в команде хорошая атмосфера, интересные тренировки. Не могу сказать о нем ничего плохого!
— По товарищеским матчам и играм Winline Зимнего кубка РПЛ мы видим, что ЦСКА перешел на схему с четырьмя защитниками и «ромбом» в центре поля.
— Мы еще не полностью адаптировались к новой схеме, но с каждым матчем становится лучше и лучше. Теперь у нас появится на одного игрока больше в центре. Думаю, моментов у ворот соперников будет еще больше, а контроль мяча — лучше.
— Вы — один из главных старожилов команды, на втором месте после Игоря Акинфеева. Как внутренне чувствуете себя, учитывая, что вы в ЦСКА с 2018 года?
— Много что поменялось, но я рад быть здесь, люблю этот клуб! Если бы это было не так, я бы так долго не находился здесь! Чувствую себя комфортно в ЦСКА.
— Есть ли какое-то особое отношение со стороны молодежи?
— Я пока не один из старых игроков. Но, конечно, сейчас в команде много молодежи, и когда они что-то спрашивают, мы всегда стараемся им помогать.
— А вам за все время, что вы в команде, от кого чаще всего «прилетало»?
— От старших русских, которые были раньше — от братьев Березуцких и Игнашевича, от Акинфеева, конечно, всегда. Три-четыре года назад Дзага был главным в этом вопросе, Наба тоже. Сейчас только Акинфеев остался. Может быть, сейчас будет черед Дивеева и Вани. Они одни из лидеров команды. Думаю, сейчас пришло их время «пихать» молодым.
«Для меня — если Россия, то только ЦСКА»
— Ваш контракт с ЦСКА рассчитан до лета. Приоритетным вариантом является продолжение карьеры в этом клубе?
— Пока да, конечно. Это большой клуб, в котором я практически стал профессиональным игроком. До перехода сюда я очень мало играл в Хорватии. Ко мне тут всегда хорошо относились.
— А что будете делать, если не продлите соглашение с ЦСКА?
— Если не останусь здесь, хотел бы вернуться в Европу. Сейчас не могу назвать какую-то конкретную страну.
— Вариант с арабской страной не рассматриваете?
— Пока нет. Я еще молодой и хотел бы проявить себя в Европе. Для этого всегда есть время.
— А какой чемпионат из тех, где поиграли, вам ближе?
— В Турции уровень как в России, но там более открытая игра. В России все очень дисциплинированно, команды обороняются, а там во втором тайме мяч летает туда-сюда, много моментов и за счет этого интереснее. Но лично мне больше всего понравилось в Голландии. Там тоже открытый футбол, техничный, практически все играют через пас от вратаря, почти нет длинных передач.
— Не исключаете, что можете оказаться в «Спартаке» или «Зените»?
— Трудно сказать. Я думал, что в России буду играть за ЦСКА, но потом случился переход в аренду в «Балтику». Но для меня — если Россия, то только ЦСКА.
— Зимой появлялись слухи об интересе со стороны «Крыльев Советов»…
— Не знаю, со мной вообще никакого разговора по этому поводу не было.
— Каким вы видите идеальное завершение сезона для себя?
— Может быть, новый контракт здесь. А с командой, думаю, мы поднимемся и не останемся на том месте, где находимся сейчас.
— Какое место должен занять ЦСКА, чтобы вы посчитали, что сезон не провален?
— Такой большой клуб как ЦСКА всегда должен быть минимум в тройке. Мы постараемся добиться этого!
«Уход Помазуна в “Спартак” удивил»
— Как переход воспитанника ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак»?
— Удивился немного.
— А как он попрощался с командой?
— Он не был с нами на сборах, а на медосмотре в Москве не было меня. Мы просто прочитали объявление на сайте.
— Продолжаете ли общаться с бывшими партнерами по ЦСКА — Якой Бийолом и Николой Влашичем?
— Раз-два в месяц. Еще у нас есть группа, где мы вместе. Они следят за играми ЦСКА — Яка больше, чем Никс. Спрашивают меня, поменялось ли что-то у нас и так далее.
— Прогресс Бийола в Италии стал сюрпризом? Ведь он приходил в ЦСКА как опорник, а сейчас играет в центре обороны «Удинезе» в Серии А.
— Конечно, удивился, потому что он, как вы и сказали, приходил опорником, потом успел поиграть на позиции нападающего, а под конец начал играть центрального защитника. Честно говоря, это его позиция. Очень рад за него. Думаю, его ждет переход в какой-то большой клуб. Вроде говорят про «Интер», но он мне говорил, что «Удинезе» его не отпускает.
«Все знают, что в Москве нормальная жизнь»
— Много ли вас в последние два-три года спрашивают о России и жизни здесь?
— Поначалу было беспокойство по поводу моей безопасности — как раз два-три года назад. Было много вопросов об этом, но сейчас все уже знают, что в Москве нормальная ситуация, нормальная жизнь. Вся моя семья и несколько друзей уже были у меня в Москве в прошлом году, и они увидели, что все тут хорошо. Когда слышат, что я отправляюсь в Россию, есть много людей, которые думают: «Куда ты едешь?!» Но когда я объясняю им, что все не так, как они думают, они успокаиваются.
— А какие вопросы чаще всего задают?
— Не могу сказать, что есть какие-то стереотипы. Все в моем окружении знают, что все нормально. За последний год меня редко спрашивали: «А как там в России?» Уже все знают, что все не так, как пишут журналисты в Европе.
— Есть какие-то запросы по сувенирам?
— В последнее время — нет. Я уже долго здесь. Всем раздал все, что было. В первые два-три года просили матрешки. Я за это время купил их штук 100, может, и больше. Водку большинство моих друзей просило: «Пожалуйста, привези одну-две бутылки».
Автор: Андрей Михайлов