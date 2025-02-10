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Футболисты «Ростова» разгромили «Динамо» в матче за пятое место Зимнего кубка РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ростова».

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 10 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 4:0 обыграли московское «Динамо» в матче за пятое место Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.

В составе победителей голы забили Егор Голенков, отличившийся на седьмой и первой добавленной к первому тайму минуте, а также Мохаммад Мохеби (33) и Роналдо (50).

Позднее в понедельник пройдет матч за третье место, в котором московский ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Финал турнира состоится 11 февраля, трофей разыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

В прошлом розыгрыше Зимнего кубка РПЛ принимали участие «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Первое место занял «Спартак».

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