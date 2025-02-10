Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин остался недоволен игрой «Ростова» после разгромной победы над московским «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над московским «Динамо» в матче за пятое место в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Специалист отметил большое количество потерь со стороны игроков своей команды, назвав действия своих игроков неприемлемыми.

«Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом», — цитирует Карпина matchtv.ru.

«Ростов» разгромил «Динамо». Все четыре гола подопечные Карпина забивали без сопротивления.

«Ростов» и «Динамо» сыграют 2 марта в 19-м туре РПЛ.

Ростов
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь