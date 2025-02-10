Карпин остался недоволен игрой «Ростова» после разгромной победы над московским «Динамо»

Специалист отметил большое количество потерь со стороны игроков своей команды, назвав действия своих игроков неприемлемыми.
«Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом», — цитирует Карпина matchtv.ru.
«Ростов» разгромил «Динамо». Все четыре гола подопечные Карпина забивали без сопротивления.
«Ростов» и «Динамо» сыграют 2 марта в 19-м туре РПЛ.