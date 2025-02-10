Генич рассказал про хейт после фотографии с Промесом: «Писали “Зачем ты с ним стоишь”, “С наркоторговцем”, “Это не патриотично”

«Мне потом досталось, конечно, в соцсетях. Я должен был это предвидеть. Что писали? “С наркоторговцем…”, “Зачем с ним стоишь рядом?”, “Это не патриотично”, “Будем писать письма” и так далее. Я фотографировался вообще без задней мысли. Я даже не знал, что он будет на матче. Один поехал из нашего комментаторского состава на игру с “Астаной”, просто было интересно, как “Спартак” будет выглядеть вне турнира. Игра не должна была вызывать зрительский интерес по идее, ибо красно-белые планировали выпускать второй состав. Но приехало много людей и ко второму тайму прибыл еще и Промес. Я сидел рядом, подошел к нему и попросил селфи. Просто сфотографировался и все. Я с ним не разговаривал и парой слов даже не перекинулся», — сказал Генич «СЭ».