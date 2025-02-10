Армейский ромб создал проблемы «Краснодару». Но ЦСКА не смог сдержать Кордобу

Вместе с тем пошли вверх акции Кисляка и Койта. Причем, судя по последним играм, вполне заслуженно. Прогресс Матвея был очевиден и прежде, однако сейчас он с его мобильностью и умением быть полезным как в разрушении, так и в созидании выглядит незаменимой фигурой. А Койта все больше напоминает самого себя времен лучших сезонов в «Зальцбурге». Только за первый тайм он дважды ярко сыграл в завершении, отметившись попаданием в штангу. Плюс выдал пас Мусаеву, который пробросил мяч мимо Агкацева, но с острого угла не попал в створ.