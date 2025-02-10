Армейский ромб создал проблемы «Краснодару». Но ЦСКА не смог сдержать Кордобу

С каждым днем возобновление сезона все ближе, и любой спарринг — в том числе с точки зрения выбора состава — моделирует то, что мы увидим в официальных матчах. С «Краснодаром» все плюс-минус понятно. Состав, схема, сочетания — все хорошо знакомое, и Мурад Мусаев, по сути, шлифует работающий механизм. Разве что пробует разные детали, выпуская справа в обороне Петрова или Гонсалеса. С ЦСКА же ситуация гораздо интереснее, ведь весной красно-синие будут играть с ромбом в центре поля. По тем рецептам Марко Николича, что здорово работали в «Локомотиве».
Между тем любая перестройка — это не только новые возможности. Кому-то они дают раскрыться по-новому, а кто-то оказывается в роли пострадавшего. Не все же настолько универсальны, как Мойзес, который приходил в ЦСКА классическим латералем, при Владимире Федотове периодически появлялся на фланге в схеме 3−4−3, но чаще действовал в тройке центральных защитников. Сейчас же бразилец вернулся к профильной роли и выигрывает конкуренцию у Кругового.
Рядом с Данилом на скамейке в последних матчах оказывается один из самых ярких футболистов команды Файзуллаев. Разбрасываться такими талантами — слишком большая роскошь. Тем не менее пока в новой схеме узбекскому легионеру не слишком комфортно. Ему больше подходит роль инсайда/вингера, даже независимо от фланга. В теории Файзуллаев может сыграть «десятку», но эта позиция забронирована за Пьяничем. Есть и опция подняться на место одного из форвардов, которых теперь двое. Но пока что есть, то есть.
Вместе с тем пошли вверх акции Кисляка и Койта. Причем, судя по последним играм, вполне заслуженно. Прогресс Матвея был очевиден и прежде, однако сейчас он с его мобильностью и умением быть полезным как в разрушении, так и в созидании выглядит незаменимой фигурой. А Койта все больше напоминает самого себя времен лучших сезонов в «Зальцбурге». Только за первый тайм он дважды ярко сыграл в завершении, отметившись попаданием в штангу. Плюс выдал пас Мусаеву, который пробросил мяч мимо Агкацева, но с острого угла не попал в створ.
При должной реализации Мусаев вполне мог наиграть на хет-трик. В первом тайме — замыкая подачу Пьянича — форвард головой пробил в штангу. А в начале второй половины матча «Краснодар» выручил Агкацев. Сами же «быки» долго не могли подстроиться под армейскую схему и надолго попрощались с владением. Когда такое было, что «быки» не могут ничего создать? Долгое время их единственным шансом оставался авантюрный пас Виллиана Роши через свою штрафную вдоль площади ворот. Кордоба чуть-чуть не успел на перехват.
И все же индивидуальное мастерство краснодарских звезд сыграло ключевую роль. Пас Виктора Са в свободную зону под линию штрафной, и спустя пару секунд Кордоба красиво закрутил мяч впритирку с дальней штангой. Да и в дальнейшем — после классного удара головой сравнявшего счет при подаче корнера Жемалетдинова — ключевым фактором стал класс. Во второй голевой атаке черно-зеленых, которую начал пас Гонсалеса пяткой, а продолжили Батчи с Козловым, Кордоба решил не самый очевидный эпизод в доли секунды двумя касаниями. Мусаев же не смог подстроиться под отскок и переправить мяч в угол.
Может, такие моменты будет решать бразильский новичок Алеррандро? Как говорится, жизнь покажет. А в игре за бронзу ЦСКА хоть и уступил, но показал очевидный прогресс в переходе на новые тактические рельсы. Так в РПЛ не играет никто, и никому с армейцами на легкую жизнь рассчитывать не приходится. Тем более у Николича есть время на совершенствование того, что работает все лучше и лучше.
Андрей Кузичев