Андрей Аршавин порассуждал, нуждается ли «Спартак» в приобретении Ивана Илича

— Смотря для чего «Спартак» его хотел брать. Если он его видит как игрока на долгую перспективу, тогда еще можно рассмотреть. Если же «Спартак» хочет сейчас сделать такой, так скажем, трансферный удар, купив двух‑трех человек, и Илич просто входит в этот список, при том, что он только в апреле восстановится, может быть, стоит и повременить с его трансфером, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».