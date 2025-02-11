Евгений Ловчев отреагировал на трансфер Ливая Гарсии в «Спартак»

«Всегда нужен быстренький нападающий. Если главный тренер считает, что этот игрок ему нужен, значит, нужен. У него все игроки заиграли, кто бы что ни говорил. Правда, приехал один, как пивная бочка, и уже уехал. Команда собирается в этом году побороться за золото. Я доверяю чутью Станковича», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».