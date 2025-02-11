Футболист ЦСКА Глебов рассказал о полученной травме

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов сообщил, что уже может немного наступать на травмированную в матче с «Краснодаром» ногу, однако точный диагноз станет понятен после обследования.
В понедельник «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче за третье место на Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). В добавленное время Глебов получил повреждение и смог покинуть поле только на электрокаре. Позднее сотрудники и игроки клуба унесли футболиста в раздевалку, а в медицинском штабе московского клуба сообщили РИА Новости, что есть подозрение на перелом лодыжки. Позже главный тренер армейцев Марко Николич заявил, что Глебов избежал перелома.
«Друзья, всем привет! Со мной все более-менее обошлось. Сейчас уже находимся в аэропорту в таком виде. Немного уже могу наступать, поэтому завтра будем обследоваться и все будет ясно. Спасибо всем за поддержку, за приятные слова! Жаль, что проиграли, но без поражений не бывает побед», — сказал Глебов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, продемонстрировав бандаж на травмированной ноге.
Глебову 19 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает в основном составе клуба с лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «красно-синих» десять матчей и забил один мяч.