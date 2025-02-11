Футболист ЦСКА Глебов рассказал о полученной травме

«Друзья, всем привет! Со мной все более-менее обошлось. Сейчас уже находимся в аэропорту в таком виде. Немного уже могу наступать, поэтому завтра будем обследоваться и все будет ясно. Спасибо всем за поддержку, за приятные слова! Жаль, что проиграли, но без поражений не бывает побед», — сказал Глебов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, продемонстрировав бандаж на травмированной ноге.