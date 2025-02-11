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Бывшая жена Аршавина рассказала подробности об отношениях с футболистом

Алиса Аршавина, бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, рассказала подробности совместной жизни с нападающим.

Источник: Чемпионат.com

«У них [у спортсменов] не слишком развит эмоциональный интеллект. Вот ему 40, а на самом деле — 15. Такое ощущение, что для спортсменов чувства, романтика на начальном этапе только интересны. Потом они тебя вводят в созависимость. У меня не осталось подруг, я стала меньше общаться с семьёй. Жила от звонка до звонка», — сказала Аршавина в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Алиса и Андрей поженились в сентябре 2016 года, в октябре 2017 года стало известно об их разводе. У пары есть общая дочь Есения, которой сейчас 7 лет.

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