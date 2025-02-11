Бывшая жена Аршавина рассказала подробности об отношениях с футболистом

«У них [у спортсменов] не слишком развит эмоциональный интеллект. Вот ему 40, а на самом деле — 15. Такое ощущение, что для спортсменов чувства, романтика на начальном этапе только интересны. Потом они тебя вводят в созависимость. У меня не осталось подруг, я стала меньше общаться с семьёй. Жила от звонка до звонка», — сказала Аршавина в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.