«Зенит» обыграл «Пюник» с тренером Тимощуком в составе

Встреча, которая прошла во вторник в Абу-Даби, закончилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин (38-я минута) и Александр Соболев (86). На 74-й минуте на поле вышел член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук, сменивший Юрия Горшкова.