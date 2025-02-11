«Зенит» обыграл «Пюник» с тренером Тимощуком в составе

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли армянский «Пюник» в товарищеском матче на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.
Встреча, которая прошла во вторник в Абу-Даби, закончилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин (38-я минута) и Александр Соболев (86). На 74-й минуте на поле вышел член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук, сменивший Юрия Горшкова.
Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая по дополнительным показателям «Краснодару». Следующий матч «Зенит» проведет 11 февраля в Абу-Даби против московского «Спартака» в финале Зимнего Кубка РПЛ.