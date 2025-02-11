Резиуан Мирзов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

— Можно и проиграть петербуржцам в очной встрече, но провести весенний отрезок лучше и выиграть чемпионат, это куда важнее. Концовка прошлого года показала, что «Спартак» готов бороться за чемпионство, и сейчас всё зависит от того, как они подготовятся зимой, — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».