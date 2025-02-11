«Это может сказаться на команде». Мирзов высказался о переменах в составе «Зенита»

«Из “Зенита” ушёл Клаудиньо, летом клуб покинет Вендел, и никто не знает, как он будет играть оставшиеся матчи. А ведь это ключевые футболисты, которые делали разницу. Так что это может сказаться на команде. Новичкам же ещё надо адаптироваться, на это может уйти много времени. Концовка сезона будет интересной как для команд из верхней части таблицы, так и из нижней. Мы точно не дадим вам скучать», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».