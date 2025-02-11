Игрок «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Пюником»

Насколько было непривычно выступать на позиции правого защитника? У меня уже был опыт выступления на этой позиции в юном возрасте, но потом с течением времени фокус моей игры сместился в центр поля. Поэтому, конечно, необычные ощущения — давно не играл там, где выступал в первом тайме. Но мне кажется, я хорошо проявил себя и в первом тайме, и во втором, потому что всегда готов быть полезным для команды, когда она во мне будет нуждаться«, — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт “Зенита”.