Акинфеев о драке с китайцами: они не соображали, что делают, прыгали двумя ногами в голову

«Если брать наших китайских друзей, то первая моя драка состоялась с ними в Москве. Сборная Москвы в Сокольниках проводила то ли товарищеский матч, то ли турнир был в манеже “Спартака”. Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате.