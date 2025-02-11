«Быть в топ-3 или повыше». Защитник ЦСКА Гаич — о целях армейцев на остаток сезона РПЛ

«У нас всегда цель — быть в топ-3, а если получится, то и повыше. Надо быть реалистами, идти шаг за шагом, готовиться к каждому туру и показывать лучшую игру. Если получится выиграть с начала весенней части несколько игр подряд, то посмотрим, какие у нас будут перспективы», — приводит слова Гаича «Советский спорт».