Кечинов: можно понять траты «Зенита» и «Спартака», если бы мы возвращались в еврокубки

«Если бы нам сказали, что Россия точно вернётся в еврокубки через год, тогда можно было бы понять огромные траты на трансферы со стороны “Спартака” и “Зенита”. Но на данный момент таких перспектив нет. Мы не понимаем, когда российские клубы вернут на международную арену. В итоге тратятся огромные деньги на трансферы и платятся большие зарплаты футболистам для того, чтобы они просто играли в чемпионате России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.