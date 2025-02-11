Ерохин объяснил, что повлияет на адаптацию Луиса Энрике в «Зените»

«Уверен, сейчас период адаптации у него будет недолгий, потому что в команде много ребят, с кем он общался раньше, общается, и мы все вместе поможем ему быстрее адаптироваться. И опять же, тренерский штаб поможет быстро усвоить концепцию, принципы нашей игры, чтобы он мог комфортно себя чувствовать и проявить свои лучшие качества на поле», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».