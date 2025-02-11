«Я только рад». Игрок «Зенита» Андрей Мостовой — о трансферах «Спартака»

— Возможно, к таким покупкам их подтолкнули наши поражения от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2). Они почувствовали, что «Зенит» вроде как можно поддавить. Я только рад, когда конкуренты усиливаются, так интереснее. Будет хорошая борьба, — приводит слова Мостового Sports.ru.