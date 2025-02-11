Жедсон — на пути в «Спартак», но «Зенит» может его перехватить. Новая битва топ-клубов на трансферном рынке

Так, главный тренер московской команды Деян Станкович в беседе с matchtv.ru заявил: «Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра».