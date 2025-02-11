Жедсон — на пути в «Спартак», но «Зенит» может его перехватить. Новая битва топ-клубов на трансферном рынке

По данным «СЭ», «Спартак» близок к подписанию контракта с 26-летним полузащитником «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем. Последние детали трансфера должны быть улажены до конца недели. Однако на португальца претендует и еще один российский топ-клуб, который может перехватить его у конкурента.
Замена Иличу?
Как сообщил Metaratings, красно-белые включились в борьбу за португальца после осложнений с трансфером полузащитника «Торино» Ивана Илича. Напомним, долгое время 23-летнего серба связывали со «Спартаком», однако в феврале сделка фактически сорвалась.
Так, главный тренер московской команды Деян Станкович в беседе с matchtv.ru заявил: «Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра».
При этом, по данным Tuttosport, сделка уже была близка к завершению — якобы Илич даже прошел медобследование. Слова Станковича, как отмечает издание SosFanta, вероятно, являются частью давления со стороны «Спартака», чтобы заставить «Торино» снизить цену (20 миллионов евро с бонусами), а игрока — уменьшить запросы по контракту. Издание считает, что торг имеет место, учитывая положение «Торино» — у красно-белых на рынке практически нет конкурентов, а на Илича как игрока основы уже не рассчитывают.
По информации Metaratings, Жедсон будет получать в «Спартаке» около 2,7 миллиона евро за сезон, не считая бонусов. Зарплата Илича, по данным того же источника, могла составить около 2,4 миллиона евро.
Увели у «Зенита». Или наоборот?
Интересно, что долгое время Жедсона связывали не со «Спартаком», а с «Зенитом». По данным нескольких иностранных источников, петербургский клуб пытался приобрести португальца в летнее трансферное окно-2024 — и якобы предлагал за него 20 миллионов евро.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев еще в июне все опровергал. «Информация о переходе Жедсона — досужие домыслы», — заявил функционер в комментарии «Р-Спорт».
В июле то же издание сообщило, что клубы не договорились. Позднее Жедсон продлил контракт с «Бешикташем» до 2027 года.
Зимой «Зенит» якобы снова решил оформить трансфер португальца — издание Sabah заявило, что сине-бело-голубые предложили за полузащитника 15 миллионов евро. Однако Медведев снова опроверг эту информацию, лаконично назвав ее «неправдой» в комментарии для «Р-Спорт».
При этом, по данным колумниста «СЭ» Максима Никитина, «Зенит» включился в борьбу за Жедсона после срыва трансфера Саласара из «Браги» и может перехватить португальца у «Спартака». Напомним, 25-летний уругваец уже пополнил ряды команды Семака на сборах, однако сделка с португальским клубом сорвалась. Теперь «Зенит» готов вернуться к кандидатуре хавбека «Бешикташа».
В текущем чемпионате Турции Жедсон сыграл 20 матчей и забил 3 мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Артем Белинин