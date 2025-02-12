«Локомотив» отчитался об убытках за 2024 год

Убытки «Локомотива» за 2024 год увеличились по сравнению с предыдущим годом более, чем в два раза. В 2023-м они составили 371 миллион рублей. Главной причиной увеличения убытков клуб называет тот факт, что с 2023 года нет дополнительной спонсорской поддержки от РЖД.
«При этом спонсорство клуба исторически делится на две части: основную — около 5 миллиардов рублей, которая сохранилась на прежнем уровне, и дополнительную, которая выделялась по возможности: на усиление состава, развитие инфраструктуры, совместные проекты. Последний такой транш был выделен в 2022 году и растянулся на два года. В силу совершенно понятных для нас приоритетов в 2023 и 2024 годах дополнительные средства не выделялись, так как компания сейчас концентрируется на своих основных направлениях деятельности по обеспечению перевозок и больших инфраструктурных проектах», — говорится в релизе.
Также, согласно данным отчета, без учета трансферов «Локомотив» заработал более 7,2 миллиарда рублей, но потратил более 7,6 млрд. Также сообщается, что в 2024 году «красно-зеленые» впервые оказались в плюсе по трансферам. Клуб продал игроков на сумму более 1,4 млрд рублей, а потратил на покупку футболистов почти 1,1 млрд.
В отчете уточняется, что финансовая «подушка» клуба составляет 1,8 млрд рублей и этой суммы хватит на два — три года работы даже в том случае, если убытки сохранятся. Клуб же планирует их уменьшить. Для этого в 2025—2026 годах «Локомотив» планирует наращивать собственные доходы (рост посещаемости, прибыль от проведения домашних матчей, интерес от новых спонсоров и партнеров). «Красно-зеленые» также декларируют «разумный подход к трансферам», намерены делать ставку на молодых российских игроков и воспитанников академии. Кроме того, клуб намерен взяться за контроль расходов и снизить «необязательные» траты, но не в ущерб футболу.