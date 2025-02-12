«Локомотив» отчитался об убытках за 2024 год

«При этом спонсорство клуба исторически делится на две части: основную — около 5 миллиардов рублей, которая сохранилась на прежнем уровне, и дополнительную, которая выделялась по возможности: на усиление состава, развитие инфраструктуры, совместные проекты. Последний такой транш был выделен в 2022 году и растянулся на два года. В силу совершенно понятных для нас приоритетов в 2023 и 2024 годах дополнительные средства не выделялись, так как компания сейчас концентрируется на своих основных направлениях деятельности по обеспечению перевозок и больших инфраструктурных проектах», — говорится в релизе.