Нуралы Алип помог «Зениту» разгромить «Спартак» и завоевать трофей

Встреча в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0.
Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме. На 16-й минуте Луис Энрике забил первый гол, Вендел на 28-й удвоил преимущество петербуржцев, а Матео Кассьерра на 32-й установил окончательный результат.
Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 73-й минуте, заменив Энрике.
Добавим, что с 68-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Кристофера Мартинса.
«Спартак» был обладателем трофея 2024 года. Тогда в этом турнире выступил алматинский «Кайрат».