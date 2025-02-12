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Нуралы Алип помог «Зениту» разгромить «Спартак» и завоевать трофей

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл московский «Спартак» в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0.

Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме. На 16-й минуте Луис Энрике забил первый гол, Вендел на 28-й удвоил преимущество петербуржцев, а Матео Кассьерра на 32-й установил окончательный результат.

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 73-й минуте, заменив Энрике.

Добавим, что с 68-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Кристофера Мартинса.

«Спартак» был обладателем трофея 2024 года. Тогда в этом турнире выступил алматинский «Кайрат».

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