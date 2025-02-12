Необычная схема и Луис Энрике слева — новые козыри Семака. «Зенит» разгромил «Спартак», а Станковича удалили со скамейки

В атаке состоялась премьера самого дорогого новичка в истории клуба Ливая Гарсии. Причем — в ожидании так и не состоявшегося дебюта Солари, которого только в день матча представили в качестве игрока красно-белых — тринидадец в атаке располагался справа. В центре — как и в недавнем спарринге с «Астаной» — действовал Игнатов. Но вряд ли стоит на основании этого делать какие-то серьезные выводы и утверждать, что Гарсия скорее будет конкурировать с Бонгондой, чем с Угальде. Во-первых, новичок известен своим универсализмом. Во-вторых, игра в первом тайме складывалась так, что проявить себя было сложно любому игроку красно-белых.