Необычная схема и Луис Энрике слева — новые козыри Семака. «Зенит» разгромил «Спартак», а Станковича удалили со скамейки

«Спартак», начиная все предыдущие матчи привычным по осеннему отрезку чемпионата России составом, в финале удивил. Деян Станкович выпустил с первых минут только четверых игроков из основной обоймы — Максименко, Дуарте, Денисова и Барко. Впрочем, самым интересным виделось не появление тех, кто прежде выходил на замену, во главе с появившимся с привычной капитанской повязкой именинником Зобниным.
В атаке состоялась премьера самого дорогого новичка в истории клуба Ливая Гарсии. Причем — в ожидании так и не состоявшегося дебюта Солари, которого только в день матча представили в качестве игрока красно-белых — тринидадец в атаке располагался справа. В центре — как и в недавнем спарринге с «Астаной» — действовал Игнатов. Но вряд ли стоит на основании этого делать какие-то серьезные выводы и утверждать, что Гарсия скорее будет конкурировать с Бонгондой, чем с Угальде. Во-первых, новичок известен своим универсализмом. Во-вторых, игра в первом тайме складывалась так, что проявить себя было сложно любому игроку красно-белых.
«Зенит» выставил всех лучших, за исключением снова не игравшего Нино. Состав в принципе легко угадывался, потому что часть команды с утра уже успела обыграть армянский «Пюник» (2:0), а отметившийся в этом спарринге голом и результативной передачей Соболев даже не попал в заявку. Но если фамилии в протоколе оказались привычными, то выбранная Сергеем Семаком схема удивила многих. Кассьерру ждали в атаке справа, тогда как сине-бело-голубые действовали по схеме 4−2−2−2.
И если Глушенков справа — обычная практика, то перевод Луиса Энрике на противоположный фланг стал ключевым решением тренерского штаба «Зенита». Даже с поправкой на состав соперника бразилец был хорош. У него и опыт соответствующий имеется, и даже в последнем сезоне на родине Энрике несколько раз менял бровку в победном для «Ботафого» Кубке Либертадорес. Во вторник же южноамериканец начал с впечатляющего рывка, который уже в штрафной (скорее всего, с нарушением правил) остановил Денисов. А потом подача Мантуана нашла Энрике в районе дальней штанги.
Довольно простой гол, после которого преимущество «Зенита» только увеличивалось — и по счету, и по содержанию. В числе прочего этому способствовала грубая ошибка Максименко, который из района линии штрафной отдал передачу точно на ногу Венделу, чем тот воспользовался с типично бразильской элегантностью с элементами издевательства над соперником. А за вторым голом последовал третий. Кассьерра, которому помог небольшой рикошет от ноги Денисова, забил после отличного паса Глушенкова.
Первого спартаковского момента пришлось ждать до последних минут первого тайма, когда при подаче углового Игнатов оригинальным ударом через себя попал в перекладину.
На вторую половину матча восемь свежих футболистов «Спартака» вышли, когда изменить игру было нереально. Настоящие страсти в итоге закипели не на поле, а у тренерских скамеек. Чтобы напряжение спало, потребовалось несколько минут, и красные карточки по итогам конфликта выписали Станковичу и одному из тренеров «Зенита» Александру Анюкову. Серба успокоил только Семак, из чувства солидарности досматривавший матч на трибуне в компании удаленного коллеги.
Как раз когда это произошло, Бонгонда напряг Латышонка ударом с лета. Это, впрочем, не означало кардинальных изменений на поле. Красно-белые в близких к оптимальным сочетаниях лучше контролировали мяч и в целом смотрелись чуть активнее, но при этом сами едва не пропустили от переместившегося в линию атаки Мантуана. Плюс Мартинса удалили за две желтые карточки и вместо него (регламент это допускает) вышел Зиньковский.
«Зенит» ярко выиграл дебютный для себя турнир, а болельщикам «Спартака» остается утешиться шутками о том, что шансы на титул растут. После двух выигрышей Зимнего Кубка красно-белые проваливались в чемпионате. Но работает ли примета в обратную сторону, можно узнать только опытным путем.
Андрей Кузичев