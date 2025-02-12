Главный момент зимы: Семак ушел с поля вместе со Станковичем, удаленным за потасовку. Видели такое?

Матчи «Спартака» и «Зенита» всегда проходят жарко, и финал Winline Зимнего кубка не стал исключением. Уже в первом тайме питерцы обеспечили себе победу, разгромив красно-белых 3:0, — отличились Луис Энрике, Вендел и Кассьерра. А во втором тайме между командами произошла потасовка.
Забавно, что скандалить начали тренерские штабы, а не футболисты. Основным зачинщиком стал главный тренер красно-белых Деян Станкович. Серба возмутила серия жестких фолов со стороны «Зенита», а окончательно Станкович рассвирепел на 54-й минуте после стычки Мартинса и Мантуана.
Пока судья Кирилл Левников разнимал футболистов, Станкович отправился разбираться с коллегами из зенитовского штаба — в первую очередь с Анатолием Тимощуком и Александром Анюковым. Через секунду потасовка переросла в противостояние тренерских штабов, а футболисты бросились разнимать драку.
Ситуация немного успокоилась, но вскоре разгорелась вновь — Станкович опять схлестнулся с Анюковым и Тимощуком. На этот раз штабы вовлеклись уже меньше — Деяна оттаскивали собственные помощники.
Левников подвел итог разборкам: удалил Станковича и Анюкова, а Семаку вынес предупреждение. И хотя тренер «Зенита» имел право остаться на бровке, он неожиданно решил поддержать коллегу из «Спартака» и вместе со Станковичем ушел на трибуну.
Матч два тренера досматривали вместе — и явно подарили российскому футболу культовые кадры. Они точно разлетятся на мемы.
При этом обсуждать Семаку и Станковичу по игре было особо нечего. После удаления Мартинса на 69-й минуте в игре больше не случилось ничего примечательного. Единственными голами в матче так и остались три мяча, забитые «Зенитом» в первом тайме — петербуржцы забрали Зимний кубок.
Артем Белинин