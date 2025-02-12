Главный момент зимы: Семак ушел с поля вместе со Станковичем, удаленным за потасовку. Видели такое?

При этом обсуждать Семаку и Станковичу по игре было особо нечего. После удаления Мартинса на 69-й минуте в игре больше не случилось ничего примечательного. Единственными голами в матче так и остались три мяча, забитые «Зенитом» в первом тайме — петербуржцы забрали Зимний кубок.