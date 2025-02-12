Семак объяснил своё решение присоединиться к Станковичу на трибуне после его удаления

«К потасовке понятно, что привело — арбитры потеряли нить игры, поэтому она складывалась очень нервно, с большим количеством фолов в обе стороны. Из-за этого переживали тренеры и футболисты.



В один момент произошла словесная перепалка с нашим тренером и Деяном Станковичем. В итоге их удалили. Я пошёл с ним, чтобы немножко снизить градус, тем более что поддерживал по некоторым решениям, которые были неправильные. На мой взгляд, чтобы избежать какого-то преимущества одной из команд, пошёл с ним. Посидели и поговорили с ним на трибуне.



Конечно, с трибуны футбол смотреть интереснее. Потому что видна вся картинка поля. Бесков любил смотреть игры на трибуне.



У тренерских штабов команд не было проблем друг с другом. Наши тренеры пожали руки всему тренерскому штабу “Спартака” и футболистом. Это эмоции. Конечно, перепалка могла закончиться по-другому. Это подпортило впечатление от самой игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.