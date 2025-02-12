«Дзюба, веди себя как Семак — тебя народ уважать будет!» Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Спартаком»

— Игроки «Зенита» просто оказались мастеровитее футболистов «Спартака». Вот и все. Это самое главное. Я, кстати, говорил, что для «Зенита» будет плохо, если сейчас, на сборах, он победит крупно. Слава богу, питерцы остановились на трех голах. Хотя счет мог быть и крупнее, ведь в ворота красно-белых могли поставить два пенальти.
Контрольный матч, конечно, имеет свою специфику. Во втором тайме подопечные Сергея Семака немного подсели. Все-таки Деян Станкович в перерыве провел серьезную ротацию.
Мне понравился вариант состава «Зенита». Интересный. Вы видели, в какой форме Вендел? Некоторые говорили, что он не будет выкладываться по полной программе весной, что ему не хватит мотивации. А сколько он пробежал? Только в первом тайме — 4,5 километра. Бразилец серьезно готовится к возобновлению сезона. Все прекрасно понимает.
Считаю, с таким составом, с таким подбором исполнителей «Зенит» обязан становиться чемпионом. Хотя в жизни все бывает. Могут вмешаться травмы, что-то еще. Это я к тому, что тем игрокам, которые вчера вышли на поле, равноценной замены нет.
Ну кто может конкурировать с Дркушичем в центре обороны? Игрок основы. Ну как Мостового выпускать вместо Луиса Энрике? Возможно ли такое? Бразилец опять произвел хорошее впечатление. Забил гол, все четко исполнил. Но важнее даже другое. Как он выигрывал единоборства! Денисов просто не знал, что делать против новичка сине-бело-голубых. Ему приходилось фолить. Вообще Денисов, мягко говоря, не самое сильное звено в «Спартаке».
«Зенит» сейчас хорошо готовится, серьезнее, чем год назад. «Спартак» после перерыва выставил уже состав, приближенный к оптимальному. Ну и что? Что сделали москвичи? Пару раз выручил Латышонок. Но нельзя вспомнить стопроцентных моментов у его ворот. Вышли свежие футболисты красно-белых, но игру-то не перевернули.
Почему Соболев не играл против «Спартака»? Да, он уже забил четыре мяча зимой в контрольных матчах. Но это же не показатель! Семак сделал ставку на Кассьерру и Лусиано. Они техничнее Соболева, лучше контролируют мяч. В футболе все зависит от скорости развития атаки. Самое эффективное средство — игра в одно касание.
У Соболева, конечно, есть свои сильные качества. Свой шанс весной он обязательно получит. Кто-то устанет, кто-то, не дай бог, травму получит. Ему нужно держать себя в тонусе. В «Спартаке» он забивал за сезон 13 голов. Надо стремиться к таким показателям. Если вернется на прежний уровень, обязательно принесет пользу сине-бело-голубым. Но пока он не игрок старта.
Прав ли Станкович, который с первых минут выставил не сильнейших своих футболистов? Не знаю. У него, видимо, свой план подготовки, свои задумки. Тут сложно судить. Жалко, что он сам сорвался, был удален. Можно где-то понять его эмоции. Проигрывать еще до перерыва со счетом 0:3… Отсюда и недовольство.
Но каким джентльменом показал себя Семак, который ушел на трибуну вместе со Станковичем! Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича! Благородным поступком. Вот она — настоящая корпоративная этика. Этим Семак и отличается от многих коллег. Своим воспитанием, культурой, отношением к окружающим.
Помните, как Семак протянул руку Дзюбе? Мол, давай уже пожмем друг другу руки. Но тот все равно мимо прошел… Думаю, Дзюбе еще лет десять понадобится, чтобы до него все это дошло. Чтобы он осознал, как был не прав в той ситуации… Ну веди себя как Семак! Тогда тебя народ уважать будет! Сейчас все аплодируют тренеру «Зенита». Таким и надо быть!
Не могу назвать лучшего игрока в составе питерцев. Да и не стоит этого делать. Не скрою, опасался крупной победы чемпионов России. Главное, чтобы теперь у игроков не закружилась голова. Нет-нет, борьба весной предстоит нешуточная. На команду Семака все будут настраиваться.
«Спартак» пока активнее «Зенита» на трансферном рынке? Ну и что? На меня Ливай Гарсия впечатления не произвел. Кот в мешке. Пока его сложно сравнивать с тем же Луисом Энрике. Время покажет. Еще неизвестно, кто будет играть на фланге красно-белых: Бонгонда или Гарсия.
Автор: Виталий Айрапетов