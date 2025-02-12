«Дзюба, веди себя как Семак — тебя народ уважать будет!» Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Спартаком»

Помните, как Семак протянул руку Дзюбе? Мол, давай уже пожмем друг другу руки. Но тот все равно мимо прошел… Думаю, Дзюбе еще лет десять понадобится, чтобы до него все это дошло. Чтобы он осознал, как был не прав в той ситуации… Ну веди себя как Семак! Тогда тебя народ уважать будет! Сейчас все аплодируют тренеру «Зенита». Таким и надо быть!